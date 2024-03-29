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جواهر

بالفيديو.. نجوى كرم تثير ضجة واسعة بحديثها عن المسيح عيسى عليه السلام!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. نجوى كرم تثير ضجة واسعة بحديثها عن المسيح عيسى عليه السلام!

أثارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بحديثها عن المسيح عيسى عليه السلام خلال لقاء تلفزيوني.

وقالت نجوى كرم في تصريح غريب إنها رأت المسيح في منزلها 12 أو 13 مرة، آخرها كان واقفًا وواضعًا يده على التلفاز ويلبس اللون الأرجواني من المخمل.

وأضافت: “وأنا كل هذا بفكر أن مفيش غير الصورة دي اللي على التلفزيون لليسوع، وقلت مفيش صورة غير هذا ليسوع تقعد كل ده، بصيت ولم أجد أنه يوجد تلفزيون من الأساس واكتشفت أن السيد يسوع المسيح كان سهران عندي بالبيت”.

وتفاعل نشطاء مع تصريحات نجوى كرم، بين من اعتبرها مثيرة للسخرية، ومن قال إنها مجرد تهيؤات من وحي الخيال، ومن أكد بأنها مجرد حلم.

وسبق للفنانة اللبنانية أن تحدّثت عن إيمانها في مناسبات عديدة، كما أنّها تُشارك في العديد من الأنشطة الدينية.

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