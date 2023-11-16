بالفيديو.. نحلة على كتف أردوغان وهذا ما فعله حارسه الشخصي!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا وثق ردة فعل الحارس الشخصي لأردوغان بعدما حطت نحلة على كتف الرئيس التركي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تمكن الحارس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من “تحييد” نحلة حطت على كتف الأخير.

ويظهر الحارس في الفيديو وهو يقترب بيده من كتف الرئيس التركي محاولا إزالة النحلة منه، وبعدها قام بتحييدها مباشرة، ودعسها بقدمه.

الحارس الخاص يبعد نحلة عن كتف أردوغان خلال كلمة له تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تظهر لحظة إبعاد الحارس الشخصي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نحلة كانت تقف على كتف أردوغان خلال إلقائه كلمة. pic.twitter.com/eyDD5L7d9T — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 16, 2023

وبحسب قناة “هالك” التركية، حدث ذلك خلال كلمة أردوغان في اجتماع للحزب في مبنى مجلس الأمة الكبير (البرلمان)، حيث انتقد بشدة القيادة الإسرائيلية.