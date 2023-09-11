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رياضة

بالفيديو.. نزال عنيف بين لاعب وحكم خلال مباراة في الإكوادور

عمر سلامي
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بالفيديو.. نزال عنيف بين لاعب وحكم خلال مباراة في الإكوادور
ح.م
نزال عنيف بين لاعب وحكم خلال مباراة بالإكوادور

شهدت مباراة أتلتيكو فينيكس وإم آند إم إف سي في البطولة الختامية لدوري الهواة في الإكوادور معركة بين أحد اللاعبين والحكم الرئيسي.

واعترض أحد اللاعبين على قرار الحكم فاقترب الأول من الثاني وقام بجذبه من القميص ووجه إليه لكمة قوية.

وكان رد الحكم سريعا وعنيفا حيث وجه سلسلة من اللكمات للاعب، ليبدأ الرجلان في تبادل اللكمات، قبل أن يتدخل اللاعبون لإنهاء المنازلة.

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