بالفيديو.. نساء نيويورك يحذّرن من رجل يلكمهن في الشارع!

نقلت تقارير إخبارية تحذيرات نساء في مدينة نيويورك الأمريكية من رجل مجهول يعتدي عليهن بلكمات في الوجه.

وكتبت الممثلة الكوميدية سارة سوزوكي هارفارد في منشور عبر منصة “إكس”: “في يوم الثلاثاء 19 مارس، حوالي الساعة 8 مساء، كنت أسير بمفردي في شارع ديلانسي في مانهاتن عندما هاجمني رجل من الخلف.. منذ ذلك الحين، رأيت العديد من النساء في مدينة نيويورك على TikTok يبلغن عن تعرضهن للكمات في الوجه”.

وأضافت: “شاركت الكثير من هؤلاء النساء أوصافا مماثلة للرجل الذي لكمهن. لقد كان رجلا أسود يبلغ طوله حوالي 6 أقدام ولديه ضفائر في شعره. أتذكر بوضوح أنه كان يرتدي قبعة وكان يرتدي سترة من الجينز وبنطال جينز.. تعرضت جميع النساء للهجوم في وسط المدينة في منطقة Union Square / East Village / LES”.

ونشرت أيضا عدة مقاطع فيديو لنساء يبلغ عن تعرضهن للكم عبر “تيك توك”.

وأثار الكشف عن تعرض النساء للهجوم في مدينة نيويورك جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحث النساء بعضهن البعض على أن يكن على دراية بما يحيط بهن.