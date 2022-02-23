بالفيديو.. نعيمة دزيرية تثير ضجة بسبب تشبيه منال حدلي بـ “المعزة”!

أثارت الفنانة نعيمة دزيرية ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تداول مقطع لها ترد من خلاله على الفنانة الشابة منال حدلي وتشبه صوتها بصياح “المعزة”.

وكانت حدلي قد نشرت تدوينة عبر حسابها على فيسبوك جاء فيها: “لي فاتو وقتو ما يطمع في وقت الناس”، لترد نعيمة دزيرية عليها في مقطع مصور بحضور الفنانة راضية عدة.

وقالت نعيمة الدزيرية في الفيديو الذي تداوله نشطاء على نطاق واسع: “الفنان الحقيقي لازم يقرى التاريخ والحروف ويدخل المدرسة يتعلم تقنيات الصوت. ماشي يصيح كي المعزة”.

وأضافت: “شوفي يا منال حدلي، أنا الناس كامل تعرفني وتحبني ملازمش تمسي الزعماء الكبار.. أنت راكي غير كيما بديتي وراكي تعاودي واش خدمنا حنا”.

وقالت راضية عدة بتعجب: “أنا عاونتها، وداني النيف على الفنانين، وكي بانت في التلفزيون قالتلهم لي فاتو وقتو ما يطمع في وقت الناس”.

وأردفت نعيمة: “علاش راكي تشوفي فيها كبيرة. من الطبيعي تبانلك كبيرة لأنها بدأت الفن صغيرة عليك.. عيب عليك تدناي للزعماء الكبار لي قاريين عليك”.

وقالت نعيمة دزيرية في تصريحاتها : “احنا بنات العاصمة ماشي بنات العاشمة” في إشارة لأصول منال حدلي المنحدرة من مدينة شرشال، وهو ما استهجنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوه بالعنصرية.

كما أشاروا إلى أن “خرجة” الفنانة غير متوقعة وما كان ينبغي لها حسبهم النزول بالمستوى للحد الذي تصف فيه فنانة شابة بـ “المعزة”.

ودافع الكثيرون عنها بعد الهجوم الشرس عليها، والانتقادات اللاذعة التي طالتها، مؤكدين بأنها فنانة قديرة ومحبوبة وسيدة أعراس الجزائريين بلا منازع.

وبعد الضجة التي أحدثتها تصريحات الفنانتين نعيمة دزيرية وراضية عدة، خرجت منال حدلي عن صمتها وردت عبر ستوري حسابها على إنستغرام لتوضح قصدها من المنشور السابق، الذي أكدت بأنها لم تذكر فيه أي إسم ولم تقصد به أي فنان.

وقالت حدلي: “معنديش مشكل مع الفنانات، نحترم الكبير والصغير.. هذا وين بديت وماذا بيا نزيد نكبر.. أنا خريجة مدرسة أندلسية علمتني نحترم الفنانين ونقادرهم وعلمتني أنو الفن معندوش حدود”.

وأضافت: “احنا كفنانين رسالتنا نحافظوا على تراثنا وعلى فننا ونوصلوه للعالم ونكونوا سفراء الفن النظيف.. متعلمتش نقذف أو نحسد أو نكره أو نكسر الغير.. ومتعلمتش نشبه صوت إنسان بصوت حيوان أعزكم الله”.

وتابعت: “للأسف كلام مثل هذا يصدر من قامات الفن الجزائري!.. أنا نحبهم ونسمع غناهم يوميا ونتعلم منهم.. للأسف قامة من قامات الفن شبهت صوتي بصوت الماعز أعزكم الله.. الفنان كيما قالت نعيمة الدزيرية لازم يكون قدوة للجيل الجديد في كل شيء لأنو يوصل رسالة”.

وخاطبت حدلي الفنانتين: “نقوللكم الله يسامحكم. تقعدو دايما كبارنا وشيوخنا لي نحتارموهم ونقادروهم ونقدرو الفن تاعهم ومسيرتهم الفنية ولازم نأمنو بلي كاين جيل صاعد. لازم الكبار يعاونوهم ماشي يكسروهم. يعطوهم المشعل باش يكملو في الحفاظ على تراثنا وفي الرسالة اللي مديتوها.. الفن لي بديتو فيه احنا نكملوه”.