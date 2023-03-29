-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

بالفيديو.. نهاية مأساوية لملكة جمال البرازيل وهذا ما حدث لها!

جواهر الشروق
  • 1699
  • 0
بالفيديو.. نهاية مأساوية لملكة جمال البرازيل وهذا ما حدث لها!

لقيت ملكة جمال البرازيل، العارضة مايارا نيتاو، مصرعها بعدما قفزت من شرفة شقتها في الطابق السادس، هربا من حريق اندلع بالمنزل الذي تقيم فيه.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، فقد توفيت مايارا نيتاو، البالغة من العمر 27 عاما، السبت 25 مارس 2023، بالمستشفى الذي نقلت إليه، متأثرة بالإصابة البليغة التي تعرضت لها من جرّاء قفزها من شقتها.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد توّجت نيتاو بتسعة ألقاب بمسابقات جمال منذ العام 2019 في البرازيل، آخرها كان في جانفي الماضي.

وشاركت 14 عربة على متنها 40 من رجال الإطفاء في عملية إطفاء الحريق الذي اندلع في حي “إيتيم بيبي” الفاخر في ساو باولو، وانتشرت النيران بسرعة في شقة ملكة الجمال، الواقعة في الطابق السادس.

وقالت جيرالدينا كيلي، والدة مايارا، البالغة من العمر 46 عامًا: “انتشرت النيران في كل مكان وكانت مايارا تخشى المرور في النار.. لقد ولدت (مايارا) لتشرق، فقد كانت نجمة ومحاربة قوية، وكل ما فعلته كان بالحب”.

وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء الكابتن فيليبي فيليس دوس سانتوس: “بدأ الأمر من الداخل.. ليس لدينا معلومات عن السبب حتى الآن.. لكن النيران لم تطل شققا أخرى”.

مقالات ذات صلة
إقصاء إيمان خليف: تضامن عربي وشماتة الذباب المغربي!

إقصاء إيمان خليف: تضامن عربي وشماتة الذباب المغربي!

القبض على متسولة مغربية تمتلك عقارين ومئات آلاف الدولارات

القبض على متسولة مغربية تمتلك عقارين ومئات آلاف الدولارات

إعلامية مصرية بين الحياة والموت وفنانة تطلب الدعاء لها

إعلامية مصرية بين الحياة والموت وفنانة تطلب الدعاء لها

وفاة نجل مدونة مصرية والمتابعون يربطون الحادث بالحسد!

وفاة نجل مدونة مصرية والمتابعون يربطون الحادث بالحسد!

بالفيديو.. مذيعة توقف بث تقرير على المباشر لتحتضن ابنها!

بالفيديو.. مذيعة توقف بث تقرير على المباشر لتحتضن ابنها!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد