بالفيديو.. نوبة غضب جديدة لمدرب جوفنتوس

انفعل مدرب جوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، في الثواني الأخيرة من مباراة هيلاس فيرونا، قبل أن يغادر الملعب، وهو في قمة الغضب.

وكشف مدرب جووفنتوس، عن سبب غضبه وانفعاله حيث قال في تصريح لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا: “لم نلعب بشكل جيد وكنت أعتقد أنه في الدقائق الخمس الأخيرة كان علينا تسجيل هدف ثان، وأن نواصل دفعهم وإبقاءهم تحت الضغط”.

وواصل: “لم يبد الأمر وكأنه 5 دقائق، كل ما احتاجه فيرونا هو كرة طولية داخل المنطقة، وكان من الممكن أن يحدث أي شيء ويتعادلوا”.

وتعودت جماهير الكرة، على انفعالات المدرب أليغري، الذي سبق وأن عبّر عن غضبه في عدة مباريات بطرق مختلفة.

وفاز نادي جوفنتوس على هيلاس فيرونا بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.