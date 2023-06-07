نوميديا لزول تثير الجدل بهدية تلقتها من معجبة قيمتها 24 مليون سنتيم!

أثارت الفنانة الجزائرية نوميديا لزول جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن هدية تلقتها من إحدى المعجبات، بقيمة 24 مليون سنتيم.

وظهرت الفنانة في مقطع مصور، انتشر في لمح البصر عبر فيسبوك، وهي تتحدث عن الهدية التي فاجأتها بها إحدى متابعاتها، والمتمثلة في حقيبة يد من الماركة الإيطالية الفاخرة “غوتشي”.

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وقالت نوميديا وهي تستعرض ما وصلها، إنها فتحت عينيها على هدية من معجبة، وأعربت عن سعادتها الغامرة حين وجدت حقيبة أحلامها وبجانبها فاتورة تظهر قيمتها.

وقال نشطاء إن نوميديا تمثل فقط وهي من اشترت الحقيبة لنفسها كي تثير ضجة وسط متابعيها، بينما عبر البعض عن استيائهم وقالوا بأن الفقراء أحق بمبالغ كهذه وليس زيادة الماء للبحر.

في ذات السياق وجه الكثيرون انتقادات لاذعة للفنانة، لافتين بأنها لم تفعل شيئا يستحق الهدايا الثمينة وعليها بيع الحقيبة والتصدق بثمنها، بينما استبعد آخرون أن تكون قيمتها 24 مليون سنتيم، مؤكدين أنها لا تتجاوز 2000 دج.

ودافع محبوها عنها ودعوا لتركها وشأنها كونها حسبهم طيبة وتلقائية وتستحق الدعم والتشجيع.

يذكر أن نوميديا لزول ممثلة وعارضة أزياء جزائرية، من مواليد عام 1996 بولاية تيزي وزو.

درست الموسيقى والتراث الأندلسي لمدة 8 سنوات، وكان أول ظهور لها عام 2012 خلال مشاركتها في برنامج ألحان وشباب، الذي اشتهرت من خلاله بلقب شيريهان الجزائر، وهو اللقب الذي أطلقته عليها الفنانة الجزائرية فلة عبابسة، حيث قالت إنها تمتلك قدرات استعراضية هائلة تؤهلها لتقديم “فوازير رمضان“!

يتابع البلوغر 7 مليون شخص عبر إنستغرام، الذي صنعت من خلاله اسمها وباتت إحدى مشهورات السوشيال ميديا اللواتي يثرن الجدل من حين لآخر.

تورطت في العام 2022 في قضية احتيال على طلبة هزت الرأي العام، ودخلت السجن أين لبثت فيه فترة قبل أن تحصل على براءتها.

وفور مغادرتها المؤسسة العقابية أعلنت اعتزالها الظهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولكنها عادت لتواصل مسيرتها بطريقة عادية.