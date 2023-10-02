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رياضة

بالفيديو.. نيمار يتعلم نطق الأرقام باللغة العربية

عمر سلامي
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بالفيديو.. نيمار يتعلم نطق الأرقام باللغة العربية
أرشيف
نيمار دا سيلفا

انتشر مقطع فيديو للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وهو يتعلم إحصاء الأرقام باللغة العربية، وذلك بمساعدة زميله في نادي الهلال السعودي محمد كنو.
ولاقى المقطع تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يخلو ذلك من التعليقات، وحتى الانتقادات الساخرة حول إضاعته ركلة جزاء خلال مباراة ناديه أمام الشباب.

وعلّق بعض الناشطين على مواقع التواصل: “خلـيه يتعلم تسديد ركلات الجزاء الأول”.

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