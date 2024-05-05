بالفيديو.. “هاتريك” جديد لكريستيانو رونالدو

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو “هاتريك” جديد، ليقود ناديه النصر للفوز على ضيفه الوحدة بسداسية دون رد، لحساب المرحلة الـ30 من دوري روشن السعودي .

وتقدم رونالدو للنصر بهدفين في الدقيقتين 7 و12، قبل أن يضيف مواطنه أوتافيو الثالث في الدقيقة 18، والسنغالي ساديو ماني الرابع مع نهاية الشوط الأول.

وأحرز رونالدو هدفه الثالث في المباراة، في د52، قبل أن يختتم حمد آل فتيل مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 88.

ويتصدر قائد النصر السعودي قائمة هدافي الدوري السعودي بـ 32 هدفا، ويبتعد بفارق هدفين عن رقم المغربي عبدالرزاق حمدلله ، كأكثر من سجل في تاريخ دوري المحترفين بنسخة واحدة “34 هدفا”.

وسجل رونالدو “الهاتريك” الخامس له منذ انضمامه لنادي النصر في جانفي 2023، ليصل إلى الثلاثية 66 في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها بجانب المنتخب البرتغالي.

ووصل النجم البرتغالي إلى هدفه رقم 890 خلال مسيرته الاحترافية، من ضمنها 66 “هاتريك”.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: “الأرقام تأتي بطريقة طبيعية، وتأتي تلقائيا، وكما قلت سابقا فأنا لا أركض خلف الأرقام، وسأصل إلى 900 هدف”.