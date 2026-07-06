بالفيديو.. هاري كين يفقد صوته بعد التأهل إلى ربع نهائي المونديال

شعر نجم المنتخب الإنجليزي بالإحراج عندما فقد صوته، خلال الإدلاء بتصريحات إعلامية، بعد مباراة المكسيك.

ففي مشهد طريف، فقد هاري كين صوته، وحاول استعادته تدريجيا، للحديث عن التأهل إلى ربع النهائي.

وفقد نجم إنجلترا صوته خلال الإحتفالات الصاخبة مع زملائه والجماهير، بعد الفوز على المكسيك، بميدانهم.

وتأهل منتخب الاسود الثلاثة إلى ربع النهائي، بعد الفوز على المكسيك بثلاثة أهداف لهدفين.

وسيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره النرويجي السبت المقبل، في إطار ربع نهائي كأس العالم 2026 .