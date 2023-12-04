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بالفيديو.. هالاند يثور على الحكم بسبب قرار غريب

عمر سلامي
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بالفيديو.. هالاند يثور على الحكم بسبب قرار غريب
ح.م
هالاند يثور في وجه الحكم يمون هوبر

ثار مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي،إيرلينغ هالاند، في وجه الحكم سيمون هوبر الذي أدار مواجهة “السيتي” أمام توتنهام.

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 ، قرارا تحكيميا مثيرا للجدل، بإيقاف انفراد لجاك غريليش، جناح مانشستر سيتي، من أجل احتساب مخالفة لزميله هالاند.

واحتج لاعبو مانشستر سيتي ومدربهم بيب غوارديولا بشدة على قرار الحكم، الذي منع فرصة خطيرة للغاية في الدقائق الأخيرة، من المباراة.

ومن المقرر أن تتدخل لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي، للتحقيق في احتجاج هالاند، حيث أكدت تقارير إعلامية أنه معرض للعقوبة بسبب شتمه الحكم بعد المباراة.

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