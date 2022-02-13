بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة ماليزية بسبب ثعبان!

أجبر ثعبان طائرة ماليزية على الهبوط الاضطراري وتحويل مسار رحلتها من كوالالمبور، بحسب مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة “نيو ستريتس تايمز” أن شركة “طيران آسيا” حسمت قرارها بالهبوط الاضطراري بعدما لاحظ الركاب الثعبان على متن الطائرة خوفا من العواقب.

وأضافت أن قائد الطائرة حول مسارها احترازيا لتطهيرها بالبخار.

وتداول رواد “تيك توك” مقطع فيديو لثعبان طويل يختبئ في مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو.

وأكدت الشركة وقوع الحادث، واصفة إياه بأنه “نادر للغاية”، وأن الثعبان لم يصب أحدا بأذى.