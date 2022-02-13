-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة ماليزية بسبب ثعبان!

الشروق أونلاين
  • 622
  • 0
بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة ماليزية بسبب ثعبان!

أجبر ثعبان طائرة ماليزية على الهبوط الاضطراري وتحويل مسار رحلتها من كوالالمبور، بحسب مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة “نيو ستريتس تايمز” أن شركة “طيران آسيا” حسمت قرارها بالهبوط الاضطراري بعدما لاحظ الركاب الثعبان على متن الطائرة خوفا من العواقب.

وأضافت أن قائد الطائرة حول مسارها احترازيا لتطهيرها بالبخار.

وتداول رواد “تيك توك” مقطع فيديو لثعبان طويل يختبئ في مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو.

وأكدت الشركة وقوع الحادث، واصفة إياه بأنه “نادر للغاية”، وأن الثعبان لم يصب أحدا بأذى.

مقالات ذات صلة
 الصحة العالمية تحذر: سنواجه المزيد من المتحورات “المثيرة للقلق”

 الصحة العالمية تحذر: سنواجه المزيد من المتحورات “المثيرة للقلق”

القبض على 8 إيرانيين بتهمة محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي

القبض على 8 إيرانيين بتهمة محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي

تعليق عضوية تل أبيب انتكاسة لدبلوماسية إسرائيل

تعليق عضوية تل أبيب انتكاسة لدبلوماسية إسرائيل

عضوية اسرائيل في الاتحاد الافريقي: هذه كواليس المعركة بين المعارضين وفكي

عضوية اسرائيل في الاتحاد الافريقي: هذه كواليس المعركة بين المعارضين وفكي

صحيفة عبرية: تعيين مسؤول إسرائيلي في منصب رسمي بدولة عربية

صحيفة عبرية: تعيين مسؤول إسرائيلي في منصب رسمي بدولة عربية

ابراهيم غالي يستقبل نائب وزير خارجية هندوراس

ابراهيم غالي يستقبل نائب وزير خارجية هندوراس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد