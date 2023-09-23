بالفيديو.. هدف رونالدو أمام الأهلي يثير الجدل

أثار هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الأهلي في دوري روشن للمحترفين، حالة كبيرة من الجدل.

وبينما كان لاعبو النصر يحتفلون مع رونالدو،بالهدف الأول في المباراة، انفجر عناصر فريق الأهلي اعتراضا على حكم المباراة مطالبين بإلغاء الهدف، بحجة انعدام الرؤية أمام الحارس السنغالي بسبب الدخان المتصاعد”.

وأشعل جمهور النصر الألعاب النارية مع بداية المباراة وزاد حجم الدخان حتى تسجيل الهدف، ليثير بعدها حالة كبيرة من الجدل.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن رونالدو سجل أكثر من 800 هدف على مدار مسيرته الكروية، لكن يبدو أن هذا الهدف هو الأغرب في تاريخه على الإطلاق.

أما صحيفة “آس” الإسبانية فقالت إن ميندي وقف عاجزا تماما عن التعامل مع تسديدة رونالدو التي أسفرت عن الهدف الأول لفريق النصر، بسبب انعدام الرؤية أمامه بشكل تام.

كما سلطت شبكة “si “الضوء أيضا على هذا الهدف، وقالت: “لقد سجل هدفا غريبا ومثيرا للجدل بعض الشيء، استلم رونالدو الكرة في الدقيقة الرابعة وأطلق تسديدة قوية وسط سحابة من الدخان داخل منطقة جزاء الأهلي”.

وقال حارس مرمى الأهلي، إدوارد ميندي في تصريحات لمحطة شركة الرياضة السعودية “إس إس سي”: في الهدف الأول للنصر لم أشاهد الكرة أثناء تسديدة رونالدو بسبب الألعاب النارية والدخان بالملعب، وكان قرار الحكم قاسيا باحتسابه هذا الهدف، لكن يجب أن نحترم القرار”.