تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لآخر كلمات الإعلامية بسمة وهبة قبل تعرضها لوعكة صحية على المباشر، دخلت على إثرها المستشفى ثم العناية المركزة.

وحسب رواية شهود عيان، سقطت بسمة وهبة مغشيا عليها، خلال أحد فواصل برنامجها 90 دقيقة على قناة المحور، وتحديدًا الفاصل الثاني.

وقبل ذلك الفاصل كانت تناقش بسمة أزمة مطربي الراب وموقف الفنان هاني شاكر منها، حيث حذرت الجمهور على الهواء مباشرة من السماح لأبنائهم بالاستماع لمطربي الراب، خاصة أن بعض أعمالهم تحمل الكثير من الألفاظ البذيئة.

ولاحظ الجميع انفعال بسمة وهبة تحديدًا في حديثها عن ابنتها والمخاطر التي يتعرض لها الجيل الجديد المتأثر بمطربي الراب والمهرجانات، واختتمت بسمة كلماتها بمقولة: “والله والله أنا قلبي واجعني وأنا بتكلم، أنا بجد تعبانة”.

وسقطت بسمة وهبة بعدها في الفاصل مغشيا عليها، وعلى الفور تم الاستعانة بالمركز الطبي بمدينة الإنتاج الإعلامي وتم نقلها لمستشفى دار الفؤاد، ومكثت بسمة في طوارئ المستشفى عدة ساعات للتأكد من سلامة قلبها، خاصة بعد شكواها من هذه المنطقة.

وقرر الأطباء حجزها لإجراء جميع الفحوصات بعد الاشتباه في إصابتها بذبحة صدرية، وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، قرر الأطباء نقلها لغرفة العناية المركزة لعدم استقرار الحالة الصحية.

ونشر الأدمن على صفحة الإعلامية بسمة وهبة في فيسبوك صورة لها وهي على سرير الشفاء في المستشفى ومزودة بالأوكسجين طالباً من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتب الأدمن: ”بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل .. فضلا وليس أمرا، حيث نقلت للرعاية المركزة”.

وكانت الإعلامية قد خضعت الشهر الماضي إلى عملية في المعدة في إحدى مستشفيات لندن.