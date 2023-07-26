بالفيديو.. هذا ماقاله السفير الفرنسي الجديد عن العلاقة بين البلدين

وصف السفير الجديد لفرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، العلاقات التي تجمع البلدين بالفريدة من نوعها على جميع الأصعدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو للسفير وعنونته “رسالة صداقة من السفير الجديد ستفيان روماتي، أياما قليلة بعد وصوله إلى الجزائر العاصمة”.

ويظهر السفير الجديد بالفيديو وهو بشرفة تطل على أحياء وشوارع الجزائر العاصمة ليوجه رسالته إلى الجزائريين قائلا “مرحبا أصدقائي الجزائريين أتوجه لكم اليوم بأول رسالة أياما قليلة بعد وصولي إلى الجزائر”.

وأضاف “لأعبر لكم عن شوقي لاكتشاف بلدكم، مدنه مناظره الطبيعية ثقافته وامكانياته المتععدة، ولأعبر لكم أيضا عن رغبتي في لقائكم لنسج الروابط التي تعزز العلاقات بين الجزائر وفرنسا وتميزها عن غيرها”.

واعتبر السفير أن “العلاقة بين فرنسا والجزائر هي علاقة فريدة من نوعها على جميع الأصعدة .. ليس لفرنسا علاقة تتميز بمثل هذا التقارب مع أي بلد آخر غير الجزائر شئنا أم أبينا”.

واختتم الفيديو بالقول “فلنجعل معا من هذا التقارب ورقة رابحة لإرساء جسور الغد وبناء التعاون المستقبلي.. هذه مهمتي وسأقوم بها بمعيتكم.. شكرا على حفاوة الاستقبال الذي خصصتموه لي.. مع السلامة”.

وغادر السفير الفرنسي السابق بالجزائر، فرانسوا غويات، وحل في محله السفير الجديد، ستيفان روماتي في واحدة من أصعب مهام البعثات الدبلوماسية الفرنسية، بالنظر للعلاقات بين البلدين.