بالفيديو.. هذا ما اقترحته هيلاري كلينتون من أجل السلام في فلسطين!

اقترحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، العمل على جعل قيادة جديدة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وقالت كلينتون في منتدى اقتصادي في سنغافورة، نظمته “بلومبرغ”: “نحن بحاجة إلى خلق بيئة تكون فيها فرصة لتنشيط عملية السلام”.

وأضافت: “أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قيادة جديدة للإسرائيليين والفلسطينيين، حتى يكون لديهم أي فرصة للتوصل إلى نوع ما من اتفاق للسلام، خاصة مع وجود مفاوضات ثنائية”.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن “حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتقد أنه يقاتل من أجل بقائه السياسي ولن يبقى في السلطة وسط الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي المتفاقم”.

ويشارك نتنياهو، في السياسة منذ أكثر من 35 عاما، وأشارت الصحيفة إلى أنه خلق خلال هذه الفترة صورة “الصقر” المستعد لمواجهة كل من فلسطين وإيران، في الوقت ذاته!

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الهجوم الذي شنته “حماس” يوم 7 أكتوبر الماضي، دمر هذه الصورة، حيث يعتبر الهجوم في إسرائيل بأنه أسوأ فشل في مجال الأمن والاستخبارات منذ 75 عامًا”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، في مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو”، إن نتنياهو “مدمر أخلاقيا” بسبب فشله الذريع في قضايا الأمن القومي، ويعيش في حالة من “الانهيار العصبي” وهو يحاول تجنب الاستقالة، بحسب قوله.

يذكر أن هيلاري كلينتون رفضت بشدة في آخر لقاء معها، الدعوات الدوليّة لوقف إطلاق النار في غزّة، وقالت إنّ: “الأشخاص الذين يطالبون بوقف إطلاق النار الآن لا يفهمون حماس”.

وأضافت: “هذه ستكون هدية لحماس، لأنها ستستفيد من أي فترة زمنية يكون فيها وقف لإطلاق النار لإعادة بناء أسلحتها وإنشاء مواقع عسكرية أقوى ستكون قادرة في النهاية على صد الهجوم الإسرائيلي”.

وتابعت: “نحن في عالم مختلف عما اعتدنا أن نعرفه، لا أعتقد أن هذا الوضع جيد، ولكننا بحاجة إلى معرفة كيفية التعامل معه”.