بالفيديو.. هذا ما تخلفه عمليات تخريب السكك الحديدية

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الأحد، فيديو يكشف حجم الخسائر التي تخلفها عمليات التخريب، التي تطال تجهيزات السكة الحديدية.

وأوضح تسجيل الفيديو الذي يحمل مشاهد حقيقية لعمليات التخريب، كيف يتم نزع قضبان السكة الحديدية وسرقة كوابل الكهرباء دون مبالاة بحجم الخطر الذي تسببه.

كما أظهر الفيديو تخريب مراكز وأسلاك الإشارات الضوئية، وهو الأمر الذي يؤدي الى تعطل حركة سير القطارات ويتسبب في حوادث خطيرة.

وأوضحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ان هذه الأعمال تتسبب في تأخر القطارات عن مواعيدها وبالتالي تعطل مصالح المسافرين.