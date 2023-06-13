بالفيديو.. هذا ما تعنيه الملصقات على الفواكه والخضروات!

تنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات منشورات تدعي أن الفواكه والخضروات التي تحمل ملصقات عليها أرقام، هي ثمار معدّلة وراثياً.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح، والأرقام التي تستخدم بالأساس لتسهيل تتبّع البضائع والتحكّم في المخزون قد تشير في بعض الحالات إلى أن الثمار عضويّة بحسب ما فسّره ممثلو القطاع.

جاء في المنشورات التي تتضمّن صورة لبرتقالة عليها ملصق برقم “3108” أن هذه الأرقام لها دلالات قد تشكّل خطراً على صحّة المستهلك.

فبحسب المنشورات، “إن كان الرقم مؤلفاً من 4 أرقام ويبتدئ بـ 3 أو 4، فهذا يعني أن هذه الفاكهة قد تمّ رشها بالمبيدات الحشرية”.

وإن كان عدد الأرقام 5 وأول رقم هو 9، فهذا يدل على أن هذه الفاكهة أو الخضروات عضوية.

أما إذا كان الرقم يبتدئ برقم 8، فهذا يعني بحسب المنشورات أن الثمار ” معدّلة وراثياً”، محذّرة من خطورتها.

حظيت المنشورات بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بالعربيّة والفرنسية، وحصدت عشرات آلاف التفاعلات منذ بدء تداولها قبل سنوات.

أرقام مرجعيّة

يُظهر البحث على الإنترنت أن الرموز الموجودة على هذه الملصقات تسمى بالإنجليزية “Price Look-Up” التي تُعرف اختصاراً بـ “رموز PLU” أو أو “رموز الأسعار”.

وتُستخدم هذه الرموز في العديد من البلدان للإشارة إلى المنتجات وتحديث المخزون وتسهيل عملية الدفع في المتاجر، بحسب ما أفادت به الجمعية المهنية للخضر والفواكه الفرنسية.

ففي جواب على سؤال صحافيي وكالة فرانس برس حول وظيفة هذه الأرقام، قالت الجمعية إن “رموز PLU تُستخدم من قبل شركات البيع بالتقسيط لتسهيل الإجراءات عند البيع. وهي تُستخدم لتحديد الفواكه والخضروات – وكذلك المكّسرات والأعشاب – بكميات كبيرة أو في عبوات أوزان، متغيرة أو عشوائية.

وفي أغلب الأحيان، يكون رمز PLU قد طُبع على ملصق صغير مُلصق على الفاكهة والخضروات ويتكون من أربعة أرقام أو خمسة، وفقاً للمصدر.

وأوضحت جان بروكتور لوكالة فرانس برس، وهي رئيسة لجنة تحديد المنتج في الاتحاد الدولي لمعايير الإنتاج (IFPS) الذي يُصدر هذه الرموز، أن “نظام PLU صُمّم لمساعدة تجار التقسيط عند الدفع، لكي يتسنى لهم التأكد من أن المنتجات المباعة بكميات كبيرة، بالجملة، غير المعبأة، يمكن تحديدها بشكل صحيح وأن الزبائن سيدفعون السعر الصحيح”.

وأضافت بروكتور أنه بدون نظام مرجعي أو نظام مسح، سيتعذر على الصرّافين معرفة نوع المنتج الذي أمامهم، بما في ذلك إن كان منتجًا عضويًا.

وبحسب المعلومات التي يُوفرها موقع الاتحاد الدولي لمعايير الإنتاج، قام الاتحاد بإنشاء هذه الأرقام وتخصيص كل منها لمجموعة متنوعة من الفاكهة أو الخضار بشكل عشوائي في سلسلة الأرقام 3000 و4000 و83000 و84000.

فعلى سبيل المثال، الرمز الملصق على البرتقالة الظاهرة في الصورة المتداولة “3108” يمكن إيجاده في الصفحة 10 من القائمة العالمية والإقليمية لرموز PLU، ويشير هذا الرقم إلى برتقال متوسط الحجم من نوع فالنسيا كما هو موضح أدناه.

ما دلالة الأرقام التي تبتدئ بها رموز الأسعار؟

صحيح أن الرقم 9 يشير إلى أن الثمار عضوية مثلما جاء في المنشورات المتداولة، لكنها بعد ذلك تعمد إلى تضليل القارئ حينما تتحدث عن الثمار غير العضوية أو تلك المعدّلة وراثياً، لأنه لا يوجد أي رمز خاص بهذه النوعيّة.

وتعني الرموز المكونة من أربعة أرقام لسلسلة 3000 و4000 أن الفاكهة أو الخضروات أُنتجت وفقاً لما يسمى بالطريقة “التقليدية”، كما يوضح الاتحاد الدولي لمعايير الإنتاج في موقعه، أي أن المبيدات الحشرية والأسمدة قد استُخدمت في الإنتاج.

نفس الشيء أكدته الجمعية المهنية للخضر والفواكه الفرنسية لوكالة فرانس برس، موضحة أن “السلسلة المكونة من أربعة أرقام تحدد الفواكه والخضروات المزروعة بالطرق التقليدية”، بخلاف ما تبالغ في وصفه المنشورات المتداولة بالقول إن الرموز التي تبدأ بـ 3 أو 4 تدلّ على أن المنتجات قد “تم رشها بمبيدات ضارّة”.

أما بالنسبة للمنتجات العضوية، يوضع الرقم 9 في بداية الرمز ليصبح مكوّناً من خمسة أرقام، “فمثلاً يشير رمز 4011 إلى موزة مزروعة باستخدام الطرق التقليدية، بينما يشير رمز 94011 إلى موزة عضوية”، وفقا للجمعية المهنية للخضر والفواكه الفرنسية.

إلى ذلك، وخلافاً لما تروج له المنشورات المتداولة، فالرمز الذي يبدأ بالرقم 8 لا يدل إطلاقا على أن الثمار معدّلة وراثياً، وفقا لما أكده الخبراء الذين تواصلت معهم وكالة فرانس برس.

الرقم 8 لتوسيع عدد الرموز المرجعيّة

مع ارتفاع عدد المنتجات الطازجة المتاحة للبيع، يحتاج المهنيّون إلى المزيد من الأرقام الجديدة لهذه الرموز المرجعية وبالتالي، بمجرد استنفاد الرموز المكونة من أربعة أرقام المعينة عشوائيًا في السلسلتين 3000 و4000، أُضيف الرقم 8 وعلى إثره حُدّدت أرقام مرجعية جديدة في سلسلة 83000 و84000، كما يوضح الاتحاد الدولي لمعايير الإنتاج على موقعه.

وتقول جان بروكتور إنه “في وقت ما، دار تفكير في إضافة الرقم 8 إلى الرموز المرجعية للإشارة إلى أن المنتج عبارة عن فاكهة أو خضروات معدّلة وراثيًا”، لكن تؤكد أنه في النهاية، لم يُستخدم الرقم مطلقاً في تجارة التقسيط، نظراً لوجود عدد قليل جداً من الفواكه والخضروات المعدلة وراثياً.

وبالفعل، في عام 2018 أشار الاتحاد الدولي لمعايير الإنتاج في بيان صحفي إلى أنه “على الرغم من أن البادئة 8 (83000-84999) كانت محجوزة في الماضي للمنتجات المعدلة وراثياً ، إلا أنها لم تُستخدم أبدًا في مبيعات التجزئة”.