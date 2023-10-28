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بالفيديو.. هذا ما تقوله لغة جسد نتنياهو وأعوانه في خضم الحرب على غزة!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. هذا ما تقوله لغة جسد نتنياهو وأعوانه في خضم الحرب على غزة!

انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو ركز على لغة جسد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعوانه في خضم الحرب على غزة.

وتداول نشطاء على نطاق واسع مقطعاً مصوراً أظهر نتنياهو، وبجانبه وزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، مع الإشارة إلى لغة جسد كل منهم، حيث يمكن رؤية ملامح التوتر والتردد والضغط جراء الخسائر الفادحة التي يتكبّدونها.

وأظهر المقطع المصور نتنياهو وهو يتحدث فيما ترتجف يده وتبدو عليها رعشة، قال عنها خبراء في لغة الجسد إنها جراء التوتر البالغ والإجهاد، وأيضا القرارات الجنونية التي يتخذها والتي أدت لانهيار هيبة جيش الاحتلال الإسرائيلي وداعميه.

وحسب الشرح النصي للفيديو كانت ملامح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، تعكس الانزعاج والغضب فيما بدا على رئيس الأركان هرتسي هاليفي الانغلاق والضغط النفسي.

وعلقت الإعلامية اللبنانية غادة عويس على الفيديو عبر حسابها ضمن منصة إكس قائلة: “لما تفقد إنسانيتك وتكون مجرم حرب هكذا تبدو ملامحك يا نازي يا فاشل”.

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