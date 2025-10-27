-- -- -- / -- -- --
رياضة

بالفيديو.. هذا ما حدث بين فينيسيوس ويامال في “الكلاسيكو”

الشروق أونلاين
ح.م
فينيسيوس ويامال

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية تفاصيل ما دار بين البرازيلي فينيسيوس جونيور ولامين يامال في “الكلاسيكو”.

وقال فينيسيوس للاعب برشلونة يامال عقب انطلاق الشوط الثاني: “أنت تمرر الكرة للخلف فقط”.

وأضاف: “تتحدث كثيراً في الخارج، عليك أن تتحدث هنا في الملعب “.

وفي نهاية المباراة توجه فينيسيوس مرة أخرى نحو يامال مشيرا له بنفس الإشارة، ليرد الأخير قائلا: “تعال إلى الخارج”، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء الأزمة.

وقبلها بقليل، كان يامال قد دخل في مشادات كلامية في منطقة وسط الميدان مع مدافع الريال، كارفاخال، قبل أن يتدخل كامافينغا، وتتطور الأمور بعد ذلك، وتتحوّل إلى مشادات كبيرة بين لاعبي الفريقين.

وبدأ الخلاف قبل المباراة بأيام حين أدلى يامال بتصريحات استفزازية، قال فيها: ” ريال مدريد.. إنهم يسرقون ويشتكون “، وهو ما أثار غضب لاعبي النادي الملكي.

مقالات ذات صلة
