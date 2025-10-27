بالفيديو.. هذا ما حدث بين فينيسيوس ويامال في “الكلاسيكو”
كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية تفاصيل ما دار بين البرازيلي فينيسيوس جونيور ولامين يامال في “الكلاسيكو”.
وقال فينيسيوس للاعب برشلونة يامال عقب انطلاق الشوط الثاني: “أنت تمرر الكرة للخلف فقط”.
وأضاف: “تتحدث كثيراً في الخارج، عليك أن تتحدث هنا في الملعب “.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🎥 الكواليس |
يامال : لم أفهم عليك
فينيسيوس : تمرر للخلف فقط 😂pic.twitter.com/cafifXcyG9
— ٰ (@Wcr7u) October 26, 2025
وفي نهاية المباراة توجه فينيسيوس مرة أخرى نحو يامال مشيرا له بنفس الإشارة، ليرد الأخير قائلا: “تعال إلى الخارج”، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء الأزمة.
وقبلها بقليل، كان يامال قد دخل في مشادات كلامية في منطقة وسط الميدان مع مدافع الريال، كارفاخال، قبل أن يتدخل كامافينغا، وتتطور الأمور بعد ذلك، وتتحوّل إلى مشادات كبيرة بين لاعبي الفريقين.
وبدأ الخلاف قبل المباراة بأيام حين أدلى يامال بتصريحات استفزازية، قال فيها: ” ريال مدريد.. إنهم يسرقون ويشتكون “، وهو ما أثار غضب لاعبي النادي الملكي.
🚨 ماركا | دخل فينيسيوس في المواجهة مع لامين يامال بعد أن قال له : “أنت تتحدث كثيراً، تتحدث كثيراً”.
لامين قال له تعال إلى الخارج، ما أثار غضب فينيسيوس.
فيني لم يكذب واتجه مباشرة نحو، لكن لحسن الحظ، تم إيقافه قبل أن تتصاعد المشكلة.
pic.twitter.com/xG6k9pBFxL
— ٰ (@Wcr7u) October 26, 2025