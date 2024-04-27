بالفيديو.. هذا ما حدث مع إعلامية شهيرة بعد اتهامها بالزنا عبر بث مباشر!

كشفت تقارير إخبارية ما حصل مع الإعلامية والفنانة المصرية الشهيرة، ميار الببلاوي بعدما اتهمها شيخ أزهري بالزنا عبر بث مباشر.

وجاءت تصريحات الداعية الديني المعروف محمد أبو بكر، التي أدت لانهيار الفنانة ميار الببلاوي على خلفية تصريحات لها مع الإعلامية بسمة وهبة، حول انفصالها وعودتها لزوجها 11 مرة.

وظهرت الببلاوي خلال البث وهي تجهش بالبكاء وتؤكد أنها كانت لا تهتم بكل ما يقال عنها، لكن الموضوع وصل إلى الخوض في العرض والشرف، مؤكدة أن أحد الدعاة المعروفين قد اتهمها بالزنا خلال أحد الفيديوهات التي بثها عبر تطبيق “تيك توك”.

وأضافت ميار أنها في حالة من الذهول من ذلك الاتهام خاصة أنها حاصلة على درجة الماجستير في الفقة المقارن والدكتوراه في الخطاب الديني والثقافة الإسلامية.

وتابعت أنه على إثر ذلك قاطعها أفراد أسرتها، وكذلك ابنها الأكبر الذي لم يعد يتواصل معها، لافتة إلى أن أعمامها اتصلوا بها وهم في حالة من الغضب الشديد، وطلبوا منها توضيح حقيقة ما يحدث، وحل تلك الأزمة.

وكان الداعية الشيخ محمد أبو بكر قد قال في تصريحات له: “إن الخطب والبرامج الدينية يمكن أن تعمل ساعات طويلة، لكن ساعة واحدة من فيلم يمكن أن يهدم قيم أمة لمدة 30 عاما قادمة”.

وأضاف: “مكنتش حابب أتكلم، لكن بعد أن تكلمت الأخت ميار الببلاوي عن أنها اتطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة ولجأوا للمحلل، فهي أعادت للذاكرة فيلما سينمائيا كان يتناول ظاهرة المحلل، الأمر الذي جعل البعض يحتال على الشرع ويلجأ لهذه الطريقة”.

وتابع: “إبراء لذمتي، الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلا وموضوعا، كلامها لا يمت للدين بصلة، موضحًا: ربنا جعل الطلاق 3 مرات وليس 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة”.

يذكر أن الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي متعودة على إثارة الجدل، إذ سبق وفجرت الرأي العام المصري بحديثها عن الانتحار على خلفية الهجوم الحاد الذي تعرضت له بسبب تصريحاتها عام 2022 عن مشاهدها الجريئة السابقة، خاصة في شهر رمضان.

وكانت ميار الببلاوي ظهرت في برنامج “قعدة ستات” من تقديم مروة صبري عبر قناة “القاهرة اليوم” وتحدثت عن مشاهدها الجريئة في فيلم “ديسكو ديسكو” وحكت كواليس تصويرها في رمضان.

وقالت “الفيلم كله متصور في رمضان وأنا عندي عقدة من موضوع رمضان دا، آه كنت شابة وبلبس عادي، لكن كان في مشهد مع عمرو عبد الجليل مكنتش عاوزة أصوره لأن كنا في رمضان لدرجة أني دخلت الحمام وقفلت على نفسي بالمفتاح وقعدوا يخبطوا عليا كنت مستنية المغرب يأذن قلت لنفسي حتى لو استغفر الله العظيم هعمل حاجة غلط ميبقاش في الصيام”.

عن الإساءة للفنانة نجلاء فتحي قالت الببلاوي خلال اللقاء أنها كانت المنتجة، ولما رفضت تصوير المشهد قبل الإفطار، سألتها نجلاء عن السبب فردت: “مينفعش مشهد جريء قبل الفطار، نعمله بعد الفطار”، فردت نجلاء فتحي: “رمضان الفقراء وليس الأغنياء”.

وأثناء عرض البرنامج لأحد مشاهدها الجريئة بكت الفنانة وطالبت بالتوقف عن ذلك، كما طالبت بمسح جميع أعمالها القديمة.