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بالفيديو.. هذا ما خلّفه الإعصار “فائق القوة” في كوريا الجنوبية

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. هذا ما خلّفه الإعصار “فائق القوة” في كوريا الجنوبية
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إعصار

خلّف إعصار “هينامنور” دمارا هائلا بمدن كيونغسانغ وبوهانغ في كوريا الجنوبية، حسب ما نقلته وكالة يونهاب الرسمية للأنباء.

وتسبب الإعصار الذي صنّف في المستوى الرابع، بأضرار في المنازل والمحال التجارية وبنايات المؤسسات العامة والطرق وخزانات وأنابيب المياه.

كما نجم عن الإعصار عدّة انهيارات أرضية في بعض المناطق، إلى جانب تضرر نحو 4.500 هكتارا من الأراضي الزراعية.

إعصار “فائق القوة” يضرب كوريا الجنوبية

وفي 4 سبتمبر 2022، قالت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، إن إعصار هينامنور “فائق القوة”، سيصل إلى المياه قبالة جزيرة جيجو جنوب البلاد هذا الأسبوع.

وحسب ما نقلته وكالة يونهاب الرسمية للأنباء عن الأرصاد، من المتوقع أن يصل الإعصار إلى المياه صبيحة الإثنين، حيث سيتحرك بسرعة رياح قصوى تبلغ 194 كلم في الساعة.

وتصنّف الأعاصير حسب قوّتها في 4 فئات، من المتوسط، والقوي، والقوي جدا، وفائق القوة. ويبدأ تصنيف الأعاصير في المستوى الرابع، عندما تصل سرعتها إلى 54 مترا في الثانية.

وتتوقع الأرصاد الكورية أن تضعف قوة الإعصار عند وصوله إلى بوسان، إلى المستوى الثاني. حيث ستبلغ سرعة الرياح القصوى 43 مترا في الثانية، ومع ذلك سيكون الإعصار الأقوى الذي يضرب اليابسة في البلاد على الإطلاق.

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