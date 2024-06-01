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بالفيديو.. هذا ما طالبت به أنس جابر بشأن الحرب على غزة!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. هذا ما طالبت به أنس جابر بشأن الحرب على غزة!

طالبت نجمة التنس، أنس جابر، العالم بالحديث أكثر عن الحرب المستمرة في قطاع غزة، واصفة تأثير الصراع بأنه “غير عادل”.

وأوضحت اللاعبة التونسية، البالغة من العمر 25 عاما، الجمعة، إنها توقفت فعلياً عن متابعة الحرب على منصات التواصل، خلال مؤتمر صحفي بعد بلوغها دور الـ16 في بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى في التنس.

وقالت جابر: “أكون حزينة جداً عندما أشاهد الأخبار كل يوم، وبصراحة أتفادى التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ما يحصل في غزة الآن شريط مرعب”.

وأضافت: “أتمنى أن يتحدث العام أكثر، لأن ما يحدث غير عادل. هؤلاء الأطفال، النساء، الرجال، يعانون. نحن في 2024، ومن المحزن للغاية أن نرى كثيراً من الدول تلتزم الصمت حيال ما يحصل”.

وكانت جابر قد أصبحت سفيرة للنوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، “للمشاركة في مبادرات مختلفة، بما في ذلك مبادرة ترتكز على حالة الطوارئ في غزة”.

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