بالفيديو.. هذا ما طلبته نانسي بيلوسي من راغب علامة في زفاف الأمير الحسين!

تداول ناشطون عبر الشبكات مقطع فيديو لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، برفقة الفنان اللبناني راغب علامة بعدما طلبت منه أمرا خاصا.

يظهر في المقطع المتداول راغب علامة وهو يغني لولي العهد الأردني وبيلوسي متفاعلة جدا مع الكلمات وصفقت بحرارة، وبحسب ما ذكر الفنان عبر حسابه على إنستغرام فقد طلبت منه سماع أغنية “نفرح بالحسين”، التي أحيا بها حفل الزفاف الملكي.

وكتب راغب على الفيديو معلقا : “كم هو جميل عندما تطلب منك هذه الإنسانة ذات الروح الجميلة والمحبة، أن تسمع أغنية نفرح بالحسين مباشرة”.

وتابع: “أنت (بيلوسي) جوهرة ثمينة وكان لقاؤك شرفا عظيما”.

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وأحيا زفاف ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني والملكة رانيا، ثلة من أشهر الفنانين العرب وحضرته شخصيات عالمية هامة، من بينهم رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

وعقد الحسين قرانه، الخميس، مع الشابة السعودية رجوة آل سيف، بقصر زهران، الذي بني في عمان منتصف خمسينيات القرن الماضي، واحتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، وقبله الملك الراحل الحسين بن طلال.

ووقع الأمير (28 عاما) وعروسه (28 عاما)، عقد قرانهما بوجود إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وبحضور عائلتيهما، ونحو 140 ضيفا.

وجرى استقبال الضيوف من قبل الملك عبدالله وعقيلته الملكة رانيا في قصر زهران، على نغمات معزوفات القوات المسلحة قبل وصول العروس برفقة شقيق العريس الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في سيارة رولز رويس “فانتو في” سوداء صنعت عام 1968.

يذكر أن الفنان اللبناني كان قد طرح أغنية “نفرح بالحسين” التي أعجبت نانسي بيلوسي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام فور وصوله الأراضي الأردنية، وعلق قائلاً: “من قلبي أهدي العائلة الهاشمية الملكية الأردنية والشعبين الأردني والسعودي الحبيبين هذه الأغنية ولازالت الأفراح في دياركم زاهرة وعامرة”.

ومن كلمات الأغنية: “الأردن بالحب ولا أقوى بالفرح نجومه عم تضوى، فرح الحسين ورجوة، الأردن فرحان ومن عز جبين سيدنا ولمعة عينين ملكتنا، عمان على عرسن عزمتنا جينا يا عمان” والأغنية كلمات وألحان فراس إسكندر.

كما قامت الصفحة الرسمية لـ “المملكة” على “يوتيوب” بنشر المقطع الغنائي والذي تضمن لقطات تجمع الأمير الأردني ومقابلته مع عدد من المواطنين الأردنيين إلى جانب لقطات من حفل زفاف الأميرة إيمان والذي أقيم مؤخرا.