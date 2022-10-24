بالفيديو.. هذا ما طلبه بن سلمان من لاعبي المنتخب السعودي في مونديال قطر

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الأحد، لاعبي منتخب بلاده لكرة القدم، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، أسابيع قليلة قبل انطلاق مونديال 2022 في قطر.

وطلب بن سلمان من لاعبي المنتخب أن يلعبوا مبارياتهم من دون ضغط، مؤكدا تفهّمه لصعوبة المجموعة التي يواجهها الأخضر في الدور الأول من المنافسة.

وأوقعت قرعة المجموعات منتخب السعودية مع منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا. حيث تبدأ مغامرة أشبال المدرب الفرنسي هيرفي رونارد يوم 22 نوفمبر أمام رفاق ميسي.

وقال بن سلمان، في الكلمة التي حصلت على أكثر من 6 مليون مشاهدة على تويتر:”إلعبوا مبارياتكم، واستمتعوا بالبطولة. ولا أريد أن تكونوا تحت أي ضغط نفسي، قد يؤثر على أداءكم الطبيعي”.

وأضاف ولي العهد:”أعرف أن مجموعتنا صعبة، ولا أحد يتوقّع أن نحقّق التعادل أو الفوز في أي من المباريات، لكن عليكم أن تكونوا مرتاحين، لتسمتعوا بالبطولة”.