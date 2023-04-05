بالفيديو.. هذا ما فعلته شابة أوكرانية قبل الإفطار بشوارع مصر!

أشاد رواد الشبكات بتصرف شابة أوكرانية قامت بتوزيع التمور والعصائر على الصائمين قبيل موعد الإفطار بشوارع مدينة الغردقة بمصر.

وبحسب ما أفاد موقع العربية فقد أعربت مارجريتا، وهي متزوجة من مصري وتعيش بالبلاد منذ 15 عاماً، عن سعادتها الغامرة بهذه المبادرة الرائعة التي تقوم بها لإفطار الصائمين في رمضان.

وقالت إن لديها ابنة واحدة واسمها ريتال وأنها تحب مصر والمصريين حباً شديداً، مرسلة تحية لهم قائلة “رمضان كريم”.

من جانبه زوجها عماد الأدهم أوضح أنها استلهمت الفكرة من الشباب الذين يقومون بتوزيع الوجبات الخفيفة على المارة في الشارع قبيل الأذان.

وأضاف: “سألتني ماذا يفعلون.. فأجبتها أن الناس تحب أن تشارك الصائمين فرحتهم فأعجبتها الفكرة وقررت أن تخوض التجربة.. لأنها تحب مصر منذ أن قدمت إليها”.

وتحب مارجريتا إعداد المائدة لوقت الإفطار خلال الشهر الفضيل، فهي تتمتع بمهارة فائقة في صنع المحشي والملوخية الناشفة.

وبحسب ما كشفت صحف محلية فإنه بفضل اهتمامها وحبها لثقافة البلد، أصبحت مارجريتا السائحة الأوكرانية مصرية خالصة.