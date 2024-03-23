بالفيديو.. هذا ما فعلته نساء بريطانيات أمام برلمان بلادهن تضامنا مع الغزاويات!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لنساء بريطانيات وهن يحلقن شعورهن أمام مقر البرلمان تضامنا مع الغزاويات.

ووثق مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، قيام بريطانيات بحلق شعورهن أمام مقر البرلمان، تضامنا مع نساء قطاع غزة اللاتي لا يستطعن غسل شعورهن، ويضطر بعضهن لحلقه، حفاظا على مياه الشرب.

وأظهر الفيديو جلوس حوالي 11 امرأة أمام مقر البرلمان بالعاصمة لندن، وهن يستخدمن ماكينة حلاقة كهربائية لإزالة شعورهن أمام المارة، حيث توشحت البعض منهن الكوفية الفلسطينية وهتفن: “فلسطين حرة”.

وحملت النساء البريطانيات لافتات تندد بشح المياه والطعام في غزة، والمجاعة التي يعانيها الأطفال الفلسطينيون، مطالبات بإنهاء الحصار ووقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقالت إحدى المتظاهرات: “أنا أعمل قابلة منذ 30 عاما، وأشعر بالحزن والألم والندم، وأنا هنا لأحتج على الموت المستمر والدمار الذي يحدث في غزة وتواطؤ المجتمع الدولي، لذلك قررت أن أحلق شعر رأسي لأعبر عما أشعر به تجاه هذا الأمر أمام العالم”.

وأردفت: “لم أفعل هذا من قبل، ولم أستخدم أداة تهذيب اللحية الخاصة بزوجي من قبل، ولكنني سأرى كيف سأستمر”.

ورفعت السيدة لافتة كتب عليها “تُقتل والدتان كل ساعة في الحرب على غزة. أنهوا الحصار اللاإنساني الآن”.

من جانبها، قالت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما حلقت أيضا شعرها: “أنا هنا اليوم في حزن وتضامن مع نساء فلسطين وكل الناس في غزة. لقد كان الحدث اليوم جميلا بشكل لا يصدق ويظهر قوتنا. نحن لسنا وحدنا، ولا النساء في فلسطين وحدهن”.

وأظهر الفيديو بعد ذلك امرأتين تحلقان رأسيهما وتحملان لافتات، جاء في إحداهما “تُستخدم المياه كسلاح في الحرب. أوقفوا الحصار”، بينما كُتب على اللافتة الثانية “الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي حق أساسي من حقوق الإنسان، أوقفوا الحصار”.