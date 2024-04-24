بالفيديو.. هذا ما قالته إلهام شاهين وليلى علوي عن صلاح السعدني من أمريكا!

تحدثت الفنانتان المصريتان الشهيرتان إلهام شاهين وليلى علوي في مهرجان السينما العربية بأمريكا، عن زميلهما الراحل مؤخرا صلاح السعدني.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها على “إنستغرام” مقطع فيديو يوثّق الكلمة التي ألقتها بينما كانت رفقة زميلتها في المجال الفني ليلى علوي، خلال حضورهما فعاليات توزيع الجوائز في ختام “مهرجان هوليوود للسينما العربية” في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، حيث حرصت النجمتان على تقديم كلمة رثاء في حق الفنان الراحل صلاح السعدني.

وقالت إلهام في كلمتها: “بالطبع تأثرنا جميعاً عندما فوجئنا ونحن هنا لحضور المهرجان منذ ثلاثة أيام بوفاة نجم مصري عزيز عليَّ بشكل خاص، وقد شاركته في آخر أعماله الفنية مسلسل “ليالي الحلمية”، وكان نِعم الأخ والصديق، وبالطبع نعزّي كل عائلته ومحبيه”.

وقالت ليلى علوي أن الراحل لم ينل ما يستحقه في الفن، موضحةً: “لست بحاجة لأن أتكلم عن صلاح السعدني ومشواره الفني الحافل بالنجاحات، فهو كان صديقًا مخلصاً جداً، وينشر الطاقة الإيجابية والفرح في أي مكان يتواجد فيه”.

وأضافت: “عملت معه في بداية مشواري الفني، وتعلّمت منه الكثير، وكانت أسرته شيئاً مقدّساً بالنسبة إليه، كما أن مواقفه السياسية وحبّه لبلده مصر شكّلت كيانه وحياته. صلاح السعدني ممثل كبير وقدّم أدواراً كثيرة مهمة في الدراما والسينما، ومع ذلك لم يكن محظوظاً كفنان وموهبة، فمحبة الناس وتاريخه الفني طغيا على الحظ… وعزائي للأسرة كلها”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)

يذكر أن إلهام شاهين، تحدثت عن الفنان الراحل، فور وفاته بالقول: “السعدنى صداقة عمرى، هو صديقى وأستاذى والعلاقة بيننا فنية وإنسانية كبيرة، وكان صديقا للجميع، وجوده فى الاستوديو كان يشع حالة من البهجة، كان بيخلينا نحب العمل”.

وأضافت، خلال مداخلة لبرنامج “التاسعة”، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مسلسل “ليالي الحلمية” كان من أجمل وقت قضيته معاه، وهو أجمل من قدم شخصية “العمدة”، مؤكدة أنه إنسان مسالم بسيط يحب الجميع ويساعد الكل، كما أنه شخصية مثقفة، فهو عايش بيننا ولن ينتهى لوجود الذكريات الجميلة اللى عشناها معاه”.

وقدم الفنان الكبير الراحل صلاح السعدنى الكثير من الشخصيات والأدوار في أعماله المتعددة ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، لكن هناك عدة أدوار أصبحت علامات في سجل الدراما ومنها الأسطى حسن فى مسلسل “أرابيسك” و”نصر وهدان القط” فى “حلم الجنوبى” والعمدة سليمان غانم فى “ليالى الحلمية” الذى منح السعدنى لقب عمدة الدراما المصرية والعربية.

وفى السينما قدم حوالى 50 فيلماً منها “ليل وخونة” و”أغنية على الممر” و”كراكيب”، و”الأرض” و”شياطين الليل” و”الرصاصة لا تزال فى جيبى” و”شحاتين ونبلاء”.