بالفيديو: هذا ما قالته مديرة رايتس ووتش ببريطانيا عن مجازر الكيان الصهيوني!

نددت ياسمين أحمد، مديرة رايتس ووتش ببريطانيا بمجازر الكيان الصهيوني المقترفة في حق أهالي قطاع غزة، مؤكدة أنها تندرج ضمن جرائم الحرب.

وقالت ياسمين أحمد: “لقد ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي ومازالت تفعل ذلك.. ما نراه هو أنه لا يسمح بدخول الماء والغذاء والكهرباء والسلع الإنسانية باستثناء قطرات قليلة إلى غزة”.

وأضافت: “لقد عزلت وحوصرت وهذا له آثار وتأثير كبير على الأطفال.. نحن نعلم أن الأطفال لا يستطيعون على الرعاية الطبية المناسبة.. نحن نعلم أنه من الواضح ان هناك أطفالا سيكونون معرضين لخطر الأمراض المنقولة بالمياه وخطر سوء التغذية والجفاف وما إلى ذلك”.

وتابعت: “نحن قلقون بسبب أرقام الضحايا.. بالتأكيد كمنظمة هيومن رايتس ووتش قلنا أن هناك مخاطر جسيمة للغاية ولاسيما حقيقة أن إسرائيل تستخدم أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق في المناطق المأهولة بالسكان الأمر الذي يؤذي إلى مخاطر حقيقية وخطيرة جدا لهجمات عشوائية”.