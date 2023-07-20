بالفيديو.. هذا ما قالته مهندسة وراثية بعد وضع ماء زمزم تحت المجهر!

كشفت مهندسة وراثية غنى ماء زمزم بالمعادن بعد وضعه تحت المجهر، وأكدت أنه يحتوي على 10 أضعاف منها مقارنة بالمياه المعدنية العادية.

وأثارت المهندسة الوراثية التركية “ديلارا ساري”، فضول مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بتجربتها العلمية التي وصفتها بالمذهلة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(خَيرُ ماءٍ على وجْهِ الأرضِ ماءُ زَمْزَمَ، فِيه طعامٌ من الطُّعْمِ، وشِفاءٌ من السُّقْمِ)

صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين pic.twitter.com/ZrDa0964qS — Aya Amin (@AyaAmin66) July 19, 2023

وظهرت ساري في المقطع الذي نشرته صحيفة “يني شفق” التركية وتم تداوله على نطاق واسع، وهي تحمل قارورة ماء زمزم وتقول إنها ستفحصه تحت المجهر.

وأضافت بعد تبيان الصورة المكبرة لجزيئات الماء أن المشهده مذهل، لافتة أنها قامت بتبخيره وكانت النتيجة عثورها على بلورات رائعة بين الحبيبات.

وأوضحت أن ماء زمزم غني بالمعادن، المغنسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، وهو حسبها يحتوي على 10 أضعاف ما هو موجود في المياه المعدنية العادية، وأيضا على الفلورايد الذي يستخدم في معجون الأسنان ويقويها وله فوائد كثيرة للجلد ولأعضاء الجسم.

مهندسة وراثية تركية تختبر ماء زمزم تحت المجهر وتُذهل بما رأته#تركيا #زمزم #يني_شفق #ماء #وراثية pic.twitter.com/sC6KhAOzqc

— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 19, 2023

يذكر أن بئر زمزم أو زمزم، بئر ماءٍ في الحرم المكي بمدينة مكة المكرمة، تقع على بعد 21 مترًا شرقي الكعبة، لها تاريخ قديم، ويرجعه المؤرخون إلى 2000 قبل الميلاد كحد أقصى، من عهد النبي إبراهيم وابنه إسماعيل.

يبلغ عُمقها 30 مترًا وتصبُّ فيها عدد من عيون الماء قديمة قِدم البئر نفسها، وبحسب الأحاديث الواردة في سيرة النبي محمد فإن ماءها مبارك، فيه شفاء للأسقام، وعلى ذلك فلها خصوصية بالغة عند المسلمين.

شاهد الفرق .. دكتورة سعودية اسمها خولة تقول أنا عالمة !!وماء زمزم مضر ولا يفيد أما إذا كنت تعتقد إنه فيه بركة فهذا شأنك؟؟

ببنما علماء الأرض ينبهرون من جودة ماء زمزم واحتواءه على الكثير من المعادن ويوصون بشريه !!! pic.twitter.com/4KDE5YZ7bX — فهد البطي (@fbati91) July 19, 2023

جاء ذكر ماء زمزم في عدّة أحاديث من سيرة النبي محمد تروي أن ماءها مبارك، نبع من الأرض بعدما نبشها المَلك جبريل بعقِبه “أو بجناحه” لنبي الله إسماعيل (صغيرًا) وأمه هاجر، وذلك حين نفد ما عندهما من ماء وزاد، فقد تركهما نبي الله إبراهيم بأمر من الله في ذلك الوادي القفر الذي لا زرع فيه ولا ماء.

وجهدت هاجر وأتعبها البحث ساعية بين الصفا والمروة ناظرة في الأفق البعيد علها تجد مغيثًا يُغيثها، حتى كان مشيها بينهما سبع مرات، ثم رجعت إلى ابنها فسمعت صوتًا؛ فقالت: أسمع صوتك فأغثني إن كان عندك خير، فضرب جبريل الأرض؛ فظهر الماء، فحاضته أم إسماعيل برمل ترده خشية أن يفوتها، قبل أن تأتي بالوعاء؛ فشربت ودرت على ابنها. وقد روى البخاري هذه الواقعة مطولة جدًّا في صحيحه.

سأل الحافظُ ابن حجر العسقلاني شيخه العلامة ابن عرفة المالكي

عن ماءِ زمزمَ لِمَاذا لمْ يكنْ عذْبا ؟

فأجاب ابن عرفة بقوله:

إنما لمْ يكنْ عَذْبًا ليكونَ شربُهُ تعبدًا لا تلُذُذًا.

فاستحسن ابن حجر جوابه وطرب به! وسئل بعض العلماء: لماذا لم تكن مكة بلاد زرع؟

فقال: ليكون السفر… pic.twitter.com/mcT9yjNloH — عبدالعزيز صالح الزهراني (@aziz_grz) June 27, 2023

وتعتبر بئر زمزم من العناصر المهمة داخل المسجد الحرام، وهي أشهر بئر على وجه الأرض لمكانتها الروحية المتميزة وارتباطها في وجدان المسلمين عامة، والمؤدين لشعائر الحج والعمرة خاصة، وقد أفادت الدراسات أن العيون المغذية للبئر تضخ ما بين 11 إلى 18.5 لتراً من الماء في الثانية.