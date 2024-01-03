بالفيديو.. هذا ما قالته والدة صالح العاروري لما بلغها خبر استشهاده!
أبدت والدة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ثباتا كبيرا حينما بلغها خبر استشهاده مساء الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت.
وظهرت والدة القيادي الشهيد في مقطع مصور تداوله نشطاء بشكل واسع عبر منصة إكس وهي تقول للجزيرة مباشر: “لما يموت الواحد موتة شريفة أحسن من لا شيء.. الحمد لله”.
وأضافت: “أحسن فرحة هيك.. ليش نعيط يعني.. هو يتمنى في هاد الموت من زمان وكان يقول إن كل شلة اصحابوا استشهدوا وأنا ضليت تأخرت أنا.. من زمان حابب يستشهد والحمد لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وتابعت: “أخته بتقولي أخوي صالح استشهد.. الله يرحمو يما نياله يشفعلنا ويشفع لـ75 من أهله.. شو بدنا أحسن من ها الموتة؟ والحمد لله احنا راضيين بها العيشة ما حدا متخلد في ها الدنيا كلنا رايحين”.
والدة صالح العاروري: من زمان حابب يـ.ـستـ.ـشـهد ونياله شو بدنا أحسن من هالموتة..
خير الكلام ما قل ودل
سأحمل روحي على راحتي * * وألقي بها في مهاوي الردى
فإمّا حياة تسرّ الصديق * * * وإمّا مماتٌ يغيظ العدى
ونفسُ الشريف لها غايتان * * * ورود المنايا ونيلُ المنى
وما العيشُ؟ لاعشتُ… pic.twitter.com/j3ZGsq5Yfo
— د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) January 2, 2024
واكدت والدة البطل الحمساوي، إن استشهاد ابنها كان “فداء للوطن”، في حين أكدت شقيقته أنه كان يطلب الشهادة ويتمناها في كل سجدة، ما جعل الكثيرين يثنون على ثباتها.
والدة الشهيد بإذن الله #صالح_العاروي
اللهم ثباتاً فى الشدائد كثباتكم اهل العزه .ونعم التربيه ايتها الام المحتسبه الصابره وحسبنا الله فى من شتت شملكم🥲🥲 pic.twitter.com/cTKKpWNevB
— Nabila fawzy 53 (@53Fawzy56837) January 2, 2024
وأضافت والدته في لقاء مع مراسلة الجزيرة جيفارا البديري -في منزل الأسرة بقرية عارورة شمال رام الله- أنها لم تر ابنها منذ 20 عاما، مشيرة إلى محطات عديدة من حياته ورحلة نضاله في مواجهة الاحتلال، وما ناله من ملاحقات وسجن لأكثر من مرة قبل إبعاده خارج فلسطين، وفق قولها.
من جهتها، قالت شقيقة العاروري “أم قتيبة” إن الله أكرمهم باستشهاده وهو “فخر لفلسطين وللأمة العربية” مؤكدة أن جميع الشباب ماضون على مشواره “فالطفل في فلسطين قائد”.
وأضافت شقيقته أن آخر لقاء بينهما كان العام الماضي حينما التقته في الحج، وأثنت على أخيها وإيمانه بقضيته وتوكله على الله، وأنه كان “يتمنى الشهادة ويطلبها وهو ساجد وها هو نالها فداء للأقصى وفلسطين”.
“الحمد لله الذي شرفنا باستشـ.ـهاده”.. ماذا قالت شقيقة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حمـ.ـاس #صالح_العاروري عقب اغتياله في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في #بيروت؟ pic.twitter.com/RMNvu9yBI8
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) January 2, 2024
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال صالح العاروري، مساء الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت، ما أثار ضجة واسعة عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
وتداول ناشطون مقاطع مصورة من لقاءاته قبل اغتياله، لا سيما تلك التي تحدث فيها عن الشهداء، قائلا “إن دماءنا وأرواحنا ليست أغلى ولا أعز من أي شهيد، ولا يجوز لأم أي شهيد أن تشعر أن دماء القائد أعز وأغلى من دماء ابنها” مضيفا أن “الشهيد الذي سبقنا بيوم أفضل منا”.
⭕”لا يجوز لأم شهيد أن تشعر بأن دماء القائد أو المسؤول أغلى من دماء ابنها، نحن سواسية”، من كلمات الشيخ الشهيد صالح العاروري. pic.twitter.com/qCvHtasqpo
— إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) January 3, 2024