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بالفيديو.. هذا ما قالته والدة محرز عن “مسجد بني سنوس” الجديد

محمد عبد المؤمن
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بالفيديو.. هذا ما قالته والدة محرز عن “مسجد بني سنوس” الجديد
ح.م
والدة الدولي رياض محرز

 لطالما كان رياض محرز يحلُم بتشييد مسجد في بني سنوس بولاية تلمسان، حيث يدفن جثمان والده الراحل. هذا ما كشفت عنه والده الدولي الجزائري ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في تصريح للشروق لدى افتتاح “مسجد التقوى” بمبادرة من اللاعب.

وقد تمّ تدشين المسجد الذي يتربّع على مساحة 1352.74 متر مربع، ويتّسع لـ 2200 مصلّ، بمنارة يبلغ ارتفاعها 36 مترا، مساء يوم الإثنين في ذكرى الإسراء والمعراج. بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ووالي تلمسان أمومن مرموري.

وقالت السيّدة حليمة، والدة رياض، عقب حضورها مراسم افتتاح مسجد بني سنوس الجديد، وسط جمع غفير من سكان المنطقة:”أنا سعيدة في هذا اليوم المبارك الذي يشهد افتتاح المسجد في بني سنوس. بفضل الله، وبمساهمة الجزائريين والسيّد الوزير. وبفضل رياض الذي أسعد سكان المدينة بهذا المسجد. أتمنى أن يبقوا دائما سعداء”.

وتابعت والدة محرز تقول: “رياض لطالما كان يحلم بتشييد مسجد في بني سنوس. حيث يدفن جثمان والده”.

“مسجد التقوى” الذي شُيّد على نفقة محرز، يضمّ أيضا مدرسة قرآنية وسكَنَين وظيفيين. وهو “مسجد يزاوج بين الجانب الوظيفي والجمالي والجانب الروحاني التعبُّدي. ويساهم في إبراز معاني الإسلام الصحيح والاعتدال والوسطية”، حسب وصف بيان لمصالح ولاية تلمسان.

شقيق محرز ووالدته لدى تدشين “مسجد التقوى” في بني سنوس

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