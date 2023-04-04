بالفيديو.. هذا ما قاله الرئيس التونسي عن مروجي شائعة وفاته!

توعد الرئيس التونسي قيس سعيد بملاحقة مروجي شائعة وفاته بتهمة الدعوة إلى الانقلاب، وذلك في أحدث ظهور له، بعد غياب دام أقل من أسبوعين.

واستقبل سعيد، الإثنين 3 مارس 2023 رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتحدث معها عن الشائعات التي تم ترويجها، كتعرضه لجلطة وشهادة وفاة وضرورة تسلم الجيش السلطة.

وقال الرئيس التونسي الذي بدى في وضع صحي عادي: “غاب رئيس الجمهورية ليومين أو ثلاث بسبب ريح، أصبح في نظر الآخرين شغور، مع أنه لم يقع لا تعذر مؤقت (مرض) ولا شغور”.

وتوعد في أول ظهور له بعد فترة غياب لم يقم فيها بأي نشاط رئاسي منذ بداية شهر رمضان، مروجي الشائعات بالملاحقة لأن هدفهم إحداث حالة الشغور.

واستأنف أعماله بتوجيه وزير الخارجية للشروع في تعيين سفير للبلاد في سوريا، مؤكدا أن التواصل بين أجهزة الدولة مستمر خلافا لما تم تداوله الأيام الأخيرة، حسب قوله.

ورأى قيس سعيد أن الشائعات “بلغت درجة من الجنون لم تعرفها تونس من قبل” وأن أصحابها لا يفرقون بين حالة الشغور وغيرها.

وأضاف أن الترويج لذلك يهدد السلم الأهلي، مشيرا إلى أن هناك من دعا الجيش إلى تسلم السلطة، وتوعدهم بأن الأمر “لن يمر” وأنهم سيلاحقون بتهمة الدعوة إلى الانقلاب.

في ذات السياق قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد “كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها الإضرار بسلامة الأمن العام” في تونس.

وأضافت النيابة في بيان أن هذا القرار جاء “تبعا لما يتم تداوله من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها المس والإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واستقراره وأن تتسبب في بث الفتنة والتحريض على إحداث الفوضى والاضطرابات”.

والأيام الماضية أثير جدل على مواقع التواصل وعدد من المؤسسات الإعلامية حول غياب سعيد وعدم قيامه بأي نشاط رئاسي منذ بداية شهر رمضان، وأرجع بعض المعلقين ذلك إلى وعكة صحية حادة تعرض لها الرئيس، وهو ما نفاه الأخير اليوم.