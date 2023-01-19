بالفيديو.. هذا ما قاله السفير العرباوي للمساومين بالقضية الفلسطينية

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير نذير العرباوي، إن الأهداف والنوايا تتضح عند المواقف الجدية في إشارة واضحة لمن يساومون بالقضية الفلسطينية.

وأوضح العرباوي في كلمة ألقاها خلال النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، قائلا: “أقول للإخوة الأشقاء الفلسطينيين، عند مواقف الجد، تتضح النوايا والأهداف وينفضح الباطل ويضع الأحرار، داعمي القضية الفلسطينية، حرية الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته من أجل تقرير مصيره، فوق كل اعتبار”.

وأعرب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير نذير العرباوي، عن رفض الجزائر للتدابير العقابية التي أقرتها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

وقال العرباوي إن الجزائر ترفض التدابير العقابية التي أقرتها سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، عقب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيا استشاريا من قبل محكمة العدل الدولية، وهو ما عبرت عليه الجزائر كذلك من خلال توقيعها، على إعلان مشترك جددت بموجبه، دعمها الثابت لمحكمة العدل الدولية وللقانون الدولي كحجر أساس للنظام الدولي، وكذا تمسكها بالتعاون متعدد الأطراف.

وذكّر السفير العرباوي في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سبق وأن دعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بالذات، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى، إلى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية المتواصلة وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته لاسيما مدينة القدس المحتلة.

وبخصوص عضوية فلسطين في المنظمة الأممية، أكد السفير العرباوي على مواصلة الجزائر دعمها الثابت لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دعمها لقرار الجمعية العامة 77/247 الذي طلبت من خلاله رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وشدد العرباوي على أن الجزائر تبقى ثابتة في مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وهي على قناعة تامة بان السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، لن يتأتى الا من خلال انهاء الاحتلال لكافة الأراضي العربية المحتلة و تنفيذ قرارات الشرعية الدولية و مبادرة السلام العربية.