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رياضة

بالفيديو.. هذا ما قاله رئيس الإتحاد البوركينابي بعد تأهل “الخضر” 

سليم.ع
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بالفيديو.. هذا ما قاله رئيس الإتحاد البوركينابي بعد تأهل “الخضر” 

خاطب رئيس الإتحاد البوركينابي، لازاري بانسي لاعبي منتخب “الخيول، في غرف تغيير الملابس، بعد الإقصاء من تصفيات المونديال على يد “الخضر”.

وهنأ بانسي رفقاء إيسوفو دايو، على المردود المقدم أمام المنتخب الجزائري: ” لقد أديت مباراة كبيرة وفي المستوى، أدرك أن الأمر صعب، لكن تمكنا من احتلال المركز الثاني وبنتائج رائعة”.

وأثنى بانسي خلال حديثه مع اللاعبين، على النتائج المحرزة في اللقاءات الستة، وقال: ” فزتم بثلاثة لقاءات، وتعادلتم في ثلاثة، وأحرزتم 12 نقطة، وشرفتم بلدكم”.

وأضاف رئيس الإتحاد البوركينابي: ” وزير الرياضة اتصل بي ويبلغكم تهانيه الخالصة، على المجهودات المبذولة طيلة المباراة، وخلال كل مشوار التصفيات”.

وختم بانسي حديثه مع اللاعبين: ” بالنسبة لي التعادل المحقق بمثابة فوز، لأنكم أدخلتم الخوف إلى نفوس الجزائريين “.

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