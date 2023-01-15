بالفيديو.. هذا ما قاله رئيس “الفيفا” عن ملعب نيلسون مانديلا

أبدى رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إعجابه الكبير بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، مؤكدا بأنه يعكس رمزية الجزائر الجديدة.

وقال إنفانتينو في تصريح حصري للتلفزيون الجزائري، على هامش حفل افتتاح الشان: “أؤكد أنني سعيد جدا بالمشاركة هنا بعد افتتاح الملعب، والاستقبال الذي خصنا به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مع اختيار اسم نيلسون مانديلا بشخصيته وقيمته الفريدة..”.

وأضاف رئيس “الفيفا”: “ولأن الجزائر كرمت نيلسون مانديلا بهذا الملعب، فهذا يعني كل شيء، طبعا بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الكاف ورئيس الفاف، وهذا شرف لي”.

وتابع إنفانتينو: “يجب أن أقول هذا الملعب بمعنى الملعب، بكل المقاييس اليوم، لأن الملعب ليس فقط أرضية للعب الكرة، بل رمزية لبلد، وهذا الملعب يعكس رمزية الجزائر الجديدة، جزائر متفتحة على المستقبل والشباب، ملعب رمز لمستقبل نحو العالم”.