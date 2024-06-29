بالفيديو.. هذا ما قاله زوج كندة علوش بعد إعلان إصابتها بالسرطان!

تحدّث الفنان عمرو يوسف عن إصابة زوجته كندة علوش بالسرطان بعد إعلانها الخبر عبر وسائل الإعلام، مؤكدا تلقيهما الدعم من الجمهور وعديد الشخصيات.

وقال عمرو في البرنامج الإذاعي “الراديو بيضحك ليه”: “الناس غرّقونا محبة وما فيش نعمة أفضل من ده، الموضوع له سنتين ونحن مستمرين في العلاج، الحمد لله على كل شيء، التجربة كانت صعبة ولكن هانت وهتعدّي بدعوات الناس، وبيجيلي رسائل وتليفونات من ناس معرفهاش عن طريق ناس نعرفها، وكمية حب غير طبيعية”.

وأضاف: “أشكر أي شخص اهتم وأرسل لي، وكل الناس القريبين اللي عاشوا معنا هذه الفترة”.

ومؤخرا أعلنت الفنانة السورية كندة علوش إصابتها بالسرطان بعد فترة صمت إزاء كل أشكال التنمر التي طالتها على إثر فقدانها للوزن وتأثر شكلها.

وكشفت الفنانة الشهيرة في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة اليوتيوب، عن إصابتها بمرض السرطان للمرة الأولى، بالقول إنها لا تزال تتلقى العلاج، حيث انتهت من العلاج الإشعاعي وتستمر في جلسات العلاج الكيميائي.

وعن بداية ظهور الأعراض قالت كندة “شعرت بوجود مشكلة في أحد الثديين، وعند الفحص اكتشفت وجود أكثر من ورم خبيث، ولدي عقدة متشعبة من السرطان”.

على قد ما زعلت لما سمعت خبر مرضها

على قد ماكانت عم تحكيه هية وكلها روح وحب و ايجايبة#كندة_علوش عقبال ما نرجع نشوفك بكامل صحتك ونجوميتك منورة الشاشات ..

اللي شخصيته مميزة هيك مافي شي بيهزمه ❤️

pic.twitter.com/0uq1EbDMJl — rose Is 🇸🇾 (@rose91el) June 23, 2024

وأشارت إلى أن جدها وخالها توفيا بالسرطان، لكنها تعاملت مع الخبر بروح هادئة وسكينة. بينما كان زوجها الممثل عمرو يوسف خائفا أكثر منها، وفق قولها.

وتحدثت علوش عن تجربة الرضاعة الطبيعية لابنها كريم لمدة 9 أشهر قبل أن تقرر التوقف بسبب الأعراض التي شعرت بها، والتي دفعتها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة واكتشافها لطبيعة الورم السرطاني ورحلة العلاج الشاقة خلال العام الماضي.

وتابعت: “اليوم، أتممت سنة وشهرا من العلاج”، وأكدت أنها لم تفقد الأمل في الشفاء.

وكشفت كندة أن والدتها قد أصيبت أيضا بسرطان الثدي في التوقيت نفسه، وأنهما يتلقيان العلاج معا إلى الآن، موضحة: “أنا عمري ما قلت ليه يارب.. وحسيت أن ربنا بيوصلي رسالة إني أهتم بنفسي وبصحتي وبوالدتي”.

وتابعت: “الطبيب أخبرني بوجود أكثر من ورم خبيث، لكني تمالكت نفسي ولم أنهر”.

يذكر أن كندة علوش فنانة سورية من مواليد 27 مارس1982، في مدينة حماة، لأب يعمل طبيبا وأم مهندسة، أما هي فدرست الأدب الفرنسي بالجامعة قبل أن تنتقل لدراسة النقد المسرحي.

تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، ولديها أعمال كثيرة أهمها: أشواك ناعمة، نزار قباني، مطلوب رجال وغيرها كثير، أما في مصر فلها دلع بنات، وحجر جهنم، ومسلسلات وأفلام أخرى.

ولا تزال الفنانة تخضع حتى الآن للعلاج الكيماوي الإشعاعي، ثم للجراحة، ضمن رحلة علاج طويلة.

في سياق متصل كشفت علوش عن تلقيها الدعم من نجم المنتخب المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح،حيث روت تفاصيل المكالمات التلفونية التي جرت بينه وبين زوجها بعدما علم بإصابتها بسرطان الثدي من بعض الأصدقاء المشتركين.

وقالت الفنانة: “جاء اتصال لزوجي، ولقيته بيقول “أنت حبيبي، يا محمد، آه هي كويسة”، ولقيته متحمس أوي، وأنا كنت مع العيال فكنت مش رامية ودن أوي، فبعد ما قفل بقول له “مين يا حبيبي”، قال لي “محمد صلاح”، قولت له “محمد صلاح مو صلاح؟”، قال لي “آه، عرف من أصدقاء مشتركين، إنك تعبانة، وجاب نمرتي”.

وأضافت: “محمد صلاح قال لزوجي “أنا سمعت ومهنش علي، وعايز أقول لك إن بيتي موجود، عايزين تيجوا تكشفوا في لندن، أو عايزين تبعتوا لي الورق وأنا اخده عند دكاترة هنا فأنا على استعداد لأي شيء”، لذلك أنا قولت لزوجي عمرو إنني لم أصدق أن هذا يحدث خاصة أنه لم يكن هناك سابق معرفة بيننا.. محمد صلاح شخص متواضع وبسيط بشكل كبير”.

وتابعت أنه بعدها بفترة “وجدت عمرو يوسف يتحدث بنفس الحماس في الهاتف ونادى علي وقال لي: “محمد صلاح”، لأجده يقول لي “طمنيني”، قولت له “أنا كويسة أوي كويسة جدا، ومبسوطة إني بسمع صوتك”، هو كان متفاجئ من نبرة صوتي، وقال لي “لكِ عائلة وبيت، ولو احتجت أي شيء، وطمنيني وعايز أطمن عليكي إذا سمحتي لي”، قولت له “أنت عارف معزتك إيه”.