بالفيديو.. هذا ما قاله لافروف عن نزاع الصحراء الغربية بموريتانيا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، في موريتانيا، منظمة الأمم المتحدة إلى البحث عن خطوات ملموسة لحل نزاع الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن الاممي.

وقال لافروف في ندوة صحفية رفقة نظيره الموريتاني بواكشوط، إن روسيا كانت ضمن مجموعة أصدقا الصحراء الغربية، وعملت على البحث عن خطوات ملموسة لتسريع حل النزاع وفق قرارات مجلس الأمن، لكن الآن توقف هذا المسار، ويجب العودة إلى لخطوات ملموسة من أجل التقدم في حل هذا النزاع.

وقال “إن الحديث مع المسؤولين الموريتانيين تناول كذلك الحاجة الماسة للمزيد من الجهود، من أجل تسوية عادلة لقضية الصحراء الغربية”.

وأوضح “عبّرنا عن احترامنا لسياسة الحياد التي تنتهجها موريتانيا باستمرار على جميع المحاور”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي “هذا الحياد لا يمنع موريتانيا من القيام بدور فعال تجاه مشاكل القارة الإفريقية، وخاصة تلك الموجودة قرب موريتانيا”.

وأوضح “أنا أتحدث عن التهديد الإرهابي في منطقة الساحل والصحراء والخطوات التي تتخذها لكسر الجمود في عملية التسوية بالصحراء الغربية”.