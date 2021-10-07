بالفيديو.. هذا ما قاله “محلّل شرعي” بعد زواجه 33 مرة والأزهر يرد!

كشف مواطن مصري عن بداية عمله كمحلل شرعي، وزواجه 33 مرة بدعوى حماية البيوت من الخراب، والحيلولة دون تفكك الأسرة بعد حصول الطلاق بالثلاث.

وقال “محمد الملاح” لبرنامج «يحدث في مصر» على “MBC مصر”، الأربعاء: «الموضوع بدأ حين اقترحت إحدى زميلاتي في العمل أن أتزوج صديقتها التي طلقت ثلاثة مرات حتى تعود لزوجها كعمل إنسانى أبتغي به وجه الله».

وتابع: «تزوجتها بالفعل وكان زواج كامل الأركان، بعدها انفصلنا وعادت هي إلى زوجها وانتهى الأمر»، مضيفا: «بعدها بفترة تكرر الأمر مجددا وتزوجت بناء على اقتراح أصدقائي أيضا».

وأوضح الملاح أنه يقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط، ولا يتقاضى أموالاً من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج ولديه صفحة على فيسبوك تروج لهذا الأمر.

بخصوص موقفه بعد معرفة الحكم الشرعي أكد: “إذا قالت لي دار الإفتاء أن هذا العمل غلط هبطل، والواقع أسوأ من الخيال”.

من جانبه رفض الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، ما أعلنه الملاح، مشددا على أن “الزواج في الإسلام شرطه التأبيد بدون مدة معينة”.

وأضاف أنه حال طلاقهما أجاز الشرع للزوج أن يراجع زوجته، وأن يفعل ذلك مرة أخرى لو طلقها للمرة الثانية، أما إذا طلقها للمرة الثالثة لا تحق له حتى تنكح زوجا غيره.

وأكد أن النبي محمد لعن المحلل والمحلل له”، مشيرا إلى أن “ابتغاء وجه الله يلزم موافقة شريعته، ولا يمكن ما يكون لوجه الله مخالفا للشريعة وأن مسألة المحلل الشرعي غير موجودة في الشرع على الإطلاق”.

وأضاف: “الزواج باطل وعودة الزوجة عند زواجها من محلل شرعي باطلة أيضا”، معتبرا أن “من يفعل ذلك يكون لوجه الشيطان، وليس لله”.

في ذات السياق أحدثت تصريحات المواطن جدلا واسعا في مصر والوطن العربي، وعاب الكثيرون إطلاق “المحلل الشرعي” عليه لأن هذا من الأنكحة الفاسدة ولا يجب تغطيتها بغطاء الدين.