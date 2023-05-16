بالفيديو.. هذا ما قاله وزير سوري عن الجزائر من السعودية

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر الخليل، بالجهود التي بذلتها الجزائر خلال القمة الأخيرة والتي نتج عنها قرارات هامة.

وفي كلمة له خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، أثنى الوزير عن الجهود التي بذلتها الجزائر خلال فترة رئاستها للقمة الأخيرة والتي نتج عنها مجموعة من القرارات الهامة للم الشمل العربي.

وقال سامر الخليل “اسمحلوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل لجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية على الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال فترة رئاستها لأعمال الدورة السابقة والتي نتج عنها مجموعة كبيرة من القرارات التي تؤكد أهمية العمل العربي المشترك”.

وتابع “وإذ أكدت القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الجزائر على هذه الحقيقة فإن العمل الجماعي والجهود التي تم بذلها لاحقا وصولا إلى القمة المرتقبة عكست حقيقة واحدة بأن الإحتضان هو فعل انساني يعزز الشعور بالإخوة والإنتماء إلى أسرة واحدة”.

وتلقت سوريا دعوة من المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 ماي الجاري.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء أن السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن نقل الدعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان مجلس جامعة الدول العربية، قد قرر في اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية بمقرها في القاهرة يوم 7 ماي الجاري، عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة بعد تعليق دام 11 عاما.

وفي وقت سابق، عبر الرئيس السوري بشار الأسد، عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الرئيس تبون من أجل استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية.