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جواهر

بالفيديو.. هذا ما كتبه طفل غزي لجنود مصريين على الحدود!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. هذا ما كتبه طفل غزي لجنود مصريين على الحدود!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل غزي كتب رسالة لجنود مصريين على الحدود، يطلب من خلالها المساعدة.

يظهر الطفل في الفيديو الذي جظي بتفاعل كبير وهو يحمل ورقة وقلم ويقول لشخص يصوره أنه يكتب رسالة لأفراد من الجيش المصري، ولما سأله ما مضمونها قال: “بدي أكل لإخواتي”.

وأضاف أن الجنود لا يردون عليه حين يخاطبهم لذلك كتب لهم لعل وعسى يتجاوبون معه ويعطونه أكلا لعائلته التي تعاني من الجوع جراء الوضع المزري في قطاع غزة وكل فلسطين.

وقال نشطاء إن على المصريين المتواجدين على الحدود مساعدة إخوانهم ومدهم بما يحتاجونه دون انتظار موافقة الصهاينة الذين يتعمدون تجويع الشعب لإبادته بمختلف الطرق.

وتفتح السلطات المصرية معبر رفح البري بشمال سيناء لإدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى والمصابين والمرافقين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية، بجانب دخول الوفود الأممية والتضامنية إلى القطاع.

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