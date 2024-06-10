بالفيديو.. هذا هو الجناح الخاص بمبابي في مركز تدريب ريال مدريد

حصل النجم الفرنسي كيليان مبابي على جناحه الخاص، في مركز تدريب ريال مدريد بالمدينة الرياضية التابعة للنادي الملكي الواقعة في منطقة فالديبيباس.

وتداولت الصحافة الإسبانية صورا لغرفة مبابي في مركز تدريب ريال مدريد، بعد أيام قليلة من انتقال قائد المنتخب الفرنسي إلى “الميرينغي” رسميا.

ويظهر فيديو نشرته قناة “كونكشن ديبورتيفا” التلفزيونية الإسبانية أن اسم مبابي قد تم تثبيته على باب الغرفة الخاصة به والتي تحمل الرقم 103.

🚨 Kylian Mbappé already has his room ready at Real Madrid’s training ground. 🛏️🤍 (🎥 @MengualEnLinea )pic.twitter.com/JZNLhJf2Ea — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 7, 2024

ولا يمكن الوصول إلى كل الغرفة التي تمتلك شرفة واسعة تطل على ملاعب التدريب الرائعة، إلا عن طريقة البصمة الشخصية.

وتشير التقارير إلى أن الغرفة المخصصة لمبابي هي نفسها التي كان يشغلها لاعب الوسط الألماني توني كروس، قبل أن يعلن اعتزاله مؤخرا.