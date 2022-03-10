-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئاسة الجمهورية: الرئيس تبون يُنهي مهام وزير النقل عيسى بكاي
الجزائر

بالفيديو.. هذا هو برنامج زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي إلى الجزائر

الشروق أونلاين
  • 1273
  • 0
بالفيديو.. هذا هو برنامج زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي إلى الجزائر
أرشيف
نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان

حلّت بالجزائر مساء الأربعاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان. في زيارة رسمية تجريها إلى البلاد، ضمن جولة بالمنطقة.

وكان في استقبال المسؤولة الثانية في الدبلوماسية الأمريكية بمطار هواري بومدين الدولي، مسؤولون بوزارة الخارجية وسفيرة الولايات المتحدة إليزابيث أوبين .

وستحظى شيرمان باستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما ستكون على رأس وفدها الدبلوماسي في المحادثات الاستراتيجية الخامسة بين خارجيتي الجزائر وواشنطن.

مقالات ذات صلة
ميثاق لحقوق المرأة الجزائرية قبل 5 جويلية المقبل

ميثاق لحقوق المرأة الجزائرية قبل 5 جويلية المقبل

وزير الصحة ينصب علي عون مديرا عاما للصيدلية المركزية

وزير الصحة ينصب علي عون مديرا عاما للصيدلية المركزية

الجزائر ضمن مجموعة اتصال عربية حول أزمة أوكرانيا

الجزائر ضمن مجموعة اتصال عربية حول أزمة أوكرانيا

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 09 مارس 2022

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 09 مارس 2022

هذه حقيقة اتخاد قرار برفع سعر الخبر إلى 15 دينارا

هذه حقيقة اتخاد قرار برفع سعر الخبر إلى 15 دينارا

الصين تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

الصين تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد