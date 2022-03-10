بالفيديو.. هذا هو برنامج زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي إلى الجزائر

حلّت بالجزائر مساء الأربعاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان. في زيارة رسمية تجريها إلى البلاد، ضمن جولة بالمنطقة.

وكان في استقبال المسؤولة الثانية في الدبلوماسية الأمريكية بمطار هواري بومدين الدولي، مسؤولون بوزارة الخارجية وسفيرة الولايات المتحدة إليزابيث أوبين .

وستحظى شيرمان باستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما ستكون على رأس وفدها الدبلوماسي في المحادثات الاستراتيجية الخامسة بين خارجيتي الجزائر وواشنطن.