بالفيديو.. هذه آخر محاضرة دعوية للشيخ الراحل أبو عبد السلام

تداول مستخدمون لمواقع التواصل مقطع فيديو يصوّر المحاضرة الدعوية الأخيرة التي ألقاها الشيخ أبو عبد السلام جعفر أولفقي، الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 76 عام.

الراحل أبو عبد السلام قدّم محاضرته الأخيرة من مسجد علي بن أبي طالب، براس الما في ولاية سطيف التي زارها الفقيد قبل أن توافيه المنيّة هناك.

وعرف الفقيد بين الجزائريين بمشاركاته في إحياء سنّة تحرّي الأهلّة، كما عمل عضوا في اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

الشيخ أبو عبد السلام في ذمة الله

توفي، الثلاثاء، الشيخ أبو عبد السلام بسكتة قلبية في حمام معدني بولاية سطيف عن عمر ناهز الـ 76 عاما.

ونعت وزارة الشؤون الدينية الفقيد وكتبت: الشيخ جعفر أولفقي، المعروف باسم أبو عبد السلام، عضو اللجنة الوزارية للفتوى، في ذمة الله، رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح الجنان.

قرأ القرآن في مسجد قريته، ثم توقف عن الدراسة بسبب الثورة المباركة، وبعدها استأنف الدراسة مع العمل.

تحصل على الشهادة الابتدائية، ثم المتوسطة ،ثم النجاح للدخول إلى الجامعة مع مركز التحضير للدراسات العليا.

تحصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها سنة1974م،ثم أكمل سنة رابعة استدراكا في سنة 1983م،وذلك للتسجيل في الدراسات ما بعد التدرج.

تحصل على شهادة الماجستير في الفقه وأصوله بتقديم رسالة في بدايتها كانت “المصالح المرسلة وسد الذرائع في الفقه المالكي”، ثم وبإشارة من المشرف اقتصر على”سد الذرائع في الفقه المالكي”.

أعدّ شهادة دكتوراه دولة بتحقيق ودراسة مخطوط التوضيح الذي هو شرح للشيخ خليل علي ابن الحاجب-جامع الأمهات- في الفقه وأصوله على المذهب المالكي.

تنقل بين عدة مناصب أهمها:

موظف بالمجلس الوطني (من1962إلى 1967).

معلم، ثم أستاذ في التعليم الثانوي (من1967 إلى1984).

أستاذ باحث مساهم في تأليف الكتب المدرسية بالمعهد التربوي الوطني (1984 إلى 1986م).

مفتش التعليم الثانوي والتكوين للعلوم الشرعية ويسمى أيضا مفتش التربية والتكوين من (1986-1994م).

مدير الإرشاد والشعائر، مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني، مدير التكوين وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

لديه عدة مساهمات على المستوى الوطني والدولي نذكر منها:

مساهمة في عملية تكوينية خاصة بالمفتشين-الرباط- المغرب سنة 1990.

مساهمة في عملية تكوينية خاصة بالمفتشين-ليون- فرنسا سنة1992م.

التدريس في جميع مراحل التعليم: الابتدائي-المتوسط- الثانوي. التفتيش الثانوي ومعاهد التكوين.

التدريس في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية(مركز التفتيش).

التدريس الجامعي كأستاذ مؤقت -مشارك، في كلية أصول الدين الجزائر، وجامعة التكوين المتواصل في المواد: اللغة العربية-البلاغة-مقاصد الشريعة-أصول الفقه.

إلقاء محاضرات عدة في دور الشباب-في معاهد التكوين في الإقامات الجامعية، في التظاهرات العلمية مع المجلس الإسلامي، الأسبوع الوطني للقرآن الكريم.

النشاط الدعوي للشيخ:

درس اللغة العربية، التفسير، الحديث، الفقه، الخطب المنبرية، مقاصد الشريعة من 1971 إلى اليوم.

لديه أزيد من100 مساهمة في إصلاح ذات البين، ومثله في إبطال مشاريع الطلاق بالصلح والمصالحة بالحكمة والموعظة الحسنة.

كما لديه مساهمات إعلامية:

أزيد من 100 درس متلفز بالعربية.

أزيد من 400 ندوة جمعة-فتاوى-موضوعات متنوعة.

أزيد من 400 درس متلفز بالأمازيغية.

حصص إذاعية في الإذاعة الوطنية والمحلية.

حصة فتاوى على المباشر بإذاعة القرآن الكريم كل يوم الخميس صباحا إلى اليوم.

المشاركة في حصة فتاوى على الهواء.

المساهمة في حصص مختلفة عبر التلفزة والإذاعة.

أزيد من 20 حوار صحفي.

أزيد من 10 مقابلات متعلقة بطلب الصحافة والإعلام عند إعداد مذكرة التخرج.

فتاوى عبر الهاتف:

أزيد من 100 فتوى ونصيحة يومية عبر الهاتف سواء المباشر، أو عبر الموزع.

رسائل للفتوى والاستشارة في مختلف مجالات أزيد من 100رسالة في الشهر.

أما المقالات والمواضيع:

في الفتوى عبر: مجلة العصر، جريدة الشعب، ورسالة الماجستير جاهزة للطبع، ومحاضرة طبعت في كتيب عنوانه: “الدعوة إلى الله”.

خدمات قرآنية: