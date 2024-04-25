بالفيديو.. هذه أول امرأة في العالم تخضع لعملية زرع كلية خنزير ومضخة قلب!

تناولت صحف عالمية خبر خضوع أول امرأة في العالم لعملية زرع كلية خنزير، ومضخة قلب ميكانيكية جراحيا، بعد تدهور وضعها الصحي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الجمع بين فشل القلب والكلى الذي كانت تعاني منه الأمريكية ليزا بيسانو جعلها مريضة للغاية بحيث لا يمكنها التأهل لعملية زرع تقليدية.

وأصبحت السيدة البالغة من العمر 54 عامًا، من نيوجيرسي، أول امرأة وثاني مريضة على الإطلاق تحصل على كلية خنزير معدلة وراثيًا عندما “اغتنمت الفرصة”.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، سمحت السيدة بيسانو للأطباء في معهد لانغون لزراعة الأعضاء بجامعة نيويورك في نيويورك بزراعة مضخة ميكانيكية للحفاظ على نبض قلبها، ثم بعد بضعة أيام زرع كلية خنزير.

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وقالت السيدة بيسانو في بيان: “كل ما أريده هو الحصول على فرصة للحصول على حياة أفضل، بعد أن علمت أنه لم يعُد لديّ الكثير من الوقت المتبقي. اعتقد أطبائي أنه قد تكون هناك فرصة للحصول على كلية خنزير معدلة وراثيًّا، لذلك ناقشت الأمر مع عائلتي وزوجي”.

ويقول فريق جامعة نيويورك “إنه يعتقد أن هذه هي الحالة الأولى الموثقة لمريض لديه مضخة قلب ميكانيكية يتلقى عملية زرع أعضاء من أي نوع. علاوة على ذلك، تعد هذه هي الحالة الثانية فقط لكلية خنزير معدلة جينيًّا يتم زرعها في شخص حي، والأولى مع الغدة الصعترية مجتمعة، وفقًا للمستشفى”.

وفي الشهر الماضي، تم الكشف عن أن رجلاً يبلغ من العمر 62 عاماً أصبح هو أول شخص يتم زرع كلية خنزير له.

ويقال إن خبراء زراعة الأعضاء الآخرين يراقبون عن كثب تقدم حالة السيدة بيسانو، التي قال الأطباء إنها تتعافى بشكل جيد.

وأشار الدكتور روبرت مونتغمري، مدير معهد لانغون لزراعة الأعضاء بجامعة نيويورك، إلى وجود هتافات في غرفة العمليات عندما بدأ العضو على الفور في إنتاج البول.

وفي معرض حديثه عن النتائج المبكرة للجراحة، أضاف: “لقد كانت تحويلية”.

لكن الدكتور نادر معظمي، جراح القلب بجامعة نيويورك الذي زرع مضخة القلب، حذر من أننا “لم نخرج من المأزق بعد”.

وأجريت العمليتان الجراحيتان في غضون ثمانية أيام وتحتاجان إلى إذن طارئ من وكالة الصحة الأمريكية، إدارة الغذاء والدواء.

يوجد أكثر من 100.000 شخص على قائمة انتظار عمليات زرع الأعضاء في الولايات المتحدة – معظمهم بحاجة إلى كلية، لكن الآلاف يموتون في انتظارها.

مما يثير الآمال في سد النقص في الأعضاء المتبرع بها، تقوم العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية بتعديل الخنازير وراثيا بحيث تصبح أعضائها أكثر شبها بالإنسان وأقل عرضة للتدمير بواسطة جهاز المناعة البشري.

تعتبر حالة السيدة بيسانو الأحدث في سلسلة من المحاولات لجعل عملية زرع الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان حقيقة واقعة.