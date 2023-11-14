بالفيديو.. هذه الأسئلة الـ14 من أهل غزة أشعرت الشيخ عبد الكافي بالخجل!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا نشره الشيخ عمر عبد الكافي، يحوي الأسئلة الـ14 التي وردته من أهل غزة وأشعرته بالخجل.

وأثنى نشطاء على مدى رسوخ عقيدة أهالي غزة، فهناك من أدى صلاته تحت أنقاض بيته ويسأل بعد نجاته بأعجوبة هل عليه إعادة الصلاة، وطبيب يعمل على مدار الساعة في أحد مستشفيات غزة يسأل هل يجوز جمع الصلاة وأسئلة كثيرة عن الوضوء والتيمم في ظل ندرة المياة، وآخر عليه دين يخشى أن تدركه الشهادة قبل أن يوفيه لصاحبه.

وبحسب الدكتور عمر عبد الكافي فإن 14 سؤالا أشعره بالخجل وهي:

1ـ أحب الشهادة والله؛ ولكن علي دين نتيجة صعوبة الحياة والحصار الظالم الضارب لغزة من عشرات السنوات، فلو استشهدت هل يقبلني الله وماذا بالنسبة للدين؟

2ـ أحب لقاء الله وأنا من غزة وقد أكون في أي لحظة من الشهداء. بماذا تنصحني شيخنا الفاضل؟

3ـ استيقظت من النوم جنباً (محتلماً) ، كيف اغتسل مع شح الماء والان الجو بارد ولا شيء يدفئ الماء من غاز أو سخان؟

4ـ الشركة التي أعمل بها تدعم الاحتلال، فهل راتبي حرام؟

5ـ أنا شخص مصاب بحروق في يدي وقدمي نتيجة القصف على بيتي. كيف أتوضأ؟

6ـ في ظل هذه الحرب وهذا العدوان الغاشم الظالم ما هي أفضل العبادات؟

7ـ كيف سيتعامل النبي ﷺ إذا مر بأحداث مشابهة لغزة؟

8ـ كيف يصلي من يكون تحت الأنقاض؟ وإذا خرج من الانقاض معافىً وقت الصلاة الحاضرة فهل يعيد صلاته؟

9ـ كيفية الوضوء عند شح الماء؟

10ـ ما هي أفضل طريقة لنشر الصبر والثبات بين من حولي؟

11ـ هل أعتبر شهيداً أم منتحراً إذا كان من الممكن أن أنقذ نفسي من الموت أثناء الحرب؟

12ـ هل الخوف عذر للجمع بين الصلاتين؟

13ـ هل الله يمنح الشهادة لمن يحب فقط أم يمنحها للمقصرين أيضاً؟

14ـ هل يجوز للدكتور الذي يعمل على إنقاذ المصابين وفي غرفة العمليات الجمع بين الصلوات؟

وبحسب موقع الجزيرة نت فإن الأسئلة الفقهية التي باتت تشغل الكثيرين من أهالي غزة والتي أعلن الداعية المصري عنها، تكشف طبيعة اهتماماتهم.

وأضاف التقرير أنه رغم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي للشهر الثاني على التوالي سقط خلاله أكثر من 11 ألف شهيد، وبرغم رائحة الموت ومشاهد الدمار فإن أهالي غزة مشغولون بأداء صلواتهم، وعباداتهم على الوجه الأكمل، كذلك مراعاة الحلال في معاملاتهم.