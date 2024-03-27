بالفيديو.. هذه الدكتورة الجزائرية ظفرت بمنصب سفيرة دولية للأمن والسلم في إفريقيا!

كشف المجلس الشعبي الوطني عن ظفر دكتورة جزائرية بمنصب سفيرة دولية للأمن والسلم في إفريقيا، هي الدكتورة بهجة العمالي.

وبحسب بيان نشره المجلس الشعبي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك فقد تم، الثلاثاء 26 مارس 2024، تعيين الدكتورة بهجة العمالي سفيرة دولية للأمن والسلم في إفريقيا.

وعبرت السيدة العمالي عن امتنانها لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والسيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني ولسفير الجزائر. لدى دولة جنوب إفريقيا، وذلك نظير كل الدعم الذي حصلت عليه من أجل تبوئها هذا المنصب ومن قبله منصب رئيسة لجنة النقل الطاقة، الصناعة، الاتصال، العلم والتكنولوجيا ببرلمان عموم إفريقيا.

يذكر أن هذا المنصب الذي حصلت عليه الدكتورة العمالي يضاف إلى مجموعة أخرى من المكاسب التي حققتها الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية في برلمان عموم إفريقيا لاسيما بعد نيلها رئاسة المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا في هذه المؤسسة القارية.

ووعدت السيدة العمالي بعد نيل هذا المنصب بمواصلة العمل من أجل نصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، كما وعدت ببذل كل الجهود من أجل الدفاع عن القضايا التي تهم شعوب القارة الإفريقية.