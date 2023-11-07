بالفيديو.. هذه الصواريخ التي أعدها “حزب الله” لاستهداف حاملات الطائرات الأمريكية

كشفت وسائل إعلامية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، عن الصواريخ التي أعدها حزب الله اللبناني لاستهداف حاملات الطائرات الأمريكية.

ونشرت وكالة إيران بالعربي فيديو وقالت إن “هذه الصواريخ التي أعدها حزب الله لاستهداف حاملات الطائرات الأمريكية”.

وبحسب الفيديو، تظهر المشاهد صواريخ من طراز “نور” المضادة للسفن البحرية.

وقال أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، الجمعة الماضية، إن “أساطيلكم في البحر المتوسط لن تخيفنا في يوم من الأيام، ولقد أعددنا لها عدتها أيضا”.