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رياضة

بالفيديو.. هذه تفاصيل تحضيرات “الخضر” بالدوحة

سليم.ع
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بالفيديو.. هذه تفاصيل تحضيرات “الخضر” بالدوحة

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته تحسبا لدخول منافسة كأس العرب، بمواجهة السودان هذا الأربعاء.

وخاض أشبال المدرب بوقرة أمسية الأحد ثاني حصة تدريبية منذ وصولهم إلى الدوحة، وهي الحصة التي عرفت مشاركة كامل التعداد بعد التحاق مبولحي، براهيمي وعبد اللاوي وسعيود.

وركز الطاقم الفني خلال الحصة التدريبية على الجانب التكتيكي، وهو ما يعني شروع المدرب بوقرة في وضع اللمسات على التشكيلة التي ستدخل أول مواجهة أمام السودان.

وقبل الحصة التدريبية الثانية برمج الطاقم الفني لـ”الخضر” حصة فيديو بهدف معاينة المنافسين، والوقوف على نقاط ضعفهم وقوتهم.

وبرمجت حصة “فيديو” ثانية منتصف نهار الاثنين، قبل خوض الحصة التدريبية الثالثة للمنتخب والتي ستجرى على الثانية زوالا بالتوقيت المحلي.

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